O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Corinthians x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pela Copa do Brasil

Corinthians e Athletico PR jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Corinthians venceu a partida de ida contra o Athletico Paranaense por 1 a 0 (Rodrigo Coca/ X/ @Corinthians)

Corinthians x Athletico-PR disputam hoje, quarta-feira (10/09), as quartas de final da Copa do Brasil 2025. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Corinthians x Athletico PR ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, Amazon Prime Video, SporTV e Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Corinthians é o 12° colocado do Brasileirão e soma 6 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, 23 gols marcados e 28 gols sofridos.

Já o Athletico está em 8° lugar na Série B com 10 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 34 gols marcados e 34 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Corinthians por 1 a 0.

Corinthians x Athletico: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Maycon, Bidon e Garro; Memphis Depay, Gui Negão e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Athletico (PR): Santos; Benavídez, Belezi, Aguirre e Esquivel; Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

FICHA TÉCNICA
Corinthians x Athletico Paranaense
Copa do Brasil 2025
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 10 de setembro de 2025, 21h30

Palavras-chave

Copa do Brasil 2025

Corinthians

Athletico-PR

jogos de hoje
Futebol
.
