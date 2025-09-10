Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 19h, o Fluminense jogará contra o Bahia pela Copa do Brasil (Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (10/09), incluem apenas duas partidas pela Copa do Brasil.

Às 19h, o Fluminense jogará contra o Bahia pela Copa do Brasil. Já às 21h30, o Corinthians enfrentará o Athletico PR pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Copa do Brasil

  1. Fluminense x Bahia - 19h - SporTV e Premiere
  2. Corinthians x Athletico PR - 21h30 - TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime

Onde assistir ao jogo de Fluminense e Bahia; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Bahia terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Athletico Paranaense; veja o horário

O jogo entre Corinthians x Athletico-PR terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Amazon Prime Video, SporTV e Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Corinthians x Athletico-PR - Copa do Brasil

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

SporTV

  1. 19h - Fluminense x Bahia - Copa do Brasil
  2. 21h30 - Corinthians x Athletico Paranaense - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quarta-feira.

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira.

Premiere

  1. 19h - Fluminense x Bahia - Copa do Brasil
  2. 21h30 - Corinthians x Athletico Paranaense - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.

