Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 10.09.25 7h00 Às 19h, o Fluminense jogará contra o Bahia pela Copa do Brasil (Lucas Merçon/ Fluminense FC) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (10/09), incluem apenas duas partidas pela Copa do Brasil. Às 19h, o Fluminense jogará contra o Bahia pela Copa do Brasil. Já às 21h30, o Corinthians enfrentará o Athletico PR pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Copa do Brasil Fluminense x Bahia - 19h - SporTV e Premiere Corinthians x Athletico PR - 21h30 - TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Onde assistir ao jogo de Fluminense e Bahia; veja o horário O jogo entre Fluminense x Bahia terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 19h. Onde assistir ao jogo de Corinthians e Athletico Paranaense; veja o horário O jogo entre Corinthians x Athletico-PR terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Amazon Prime Video, SporTV e Premiere, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Corinthians x Athletico-PR - Copa do Brasil Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira. SporTV 19h - Fluminense x Bahia - Copa do Brasil 21h30 - Corinthians x Athletico Paranaense - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quarta-feira. Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira. Premiere 19h - Fluminense x Bahia - Copa do Brasil 21h30 - Corinthians x Athletico Paranaense - Copa do Brasil DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 DERROTA Brasil faz jogo melancólico e perde para Bolívia na altitude de El Alto Miguelito, jogador do Santos, emprestado ao América-MG, fez o único gol do duelo e classificou sua seleção para a repescagem intercontinental 09.09.25 22h52 Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Chile x Uruguai: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/09) pelas Eliminatórias da Copa Chile e Uruguai jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 19h30 Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Venezuela x Colômbia: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/09) pelas Eliminatórias da Copa Venezuela e Colômbia jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 PESCADOR DE ILUSÕES? Nathan Pescador chega ao Remo em busca do acesso: 'Porque não sonhar!?' O meio-campista já treina com o elenco azulino há mais de uma semana, se diz entrosado e pode ser novidade já no próximo sábado (13), contra o Vila Nova, em Goiás 09.09.25 19h46 Futebol Márcio Fernandes fala à imprensa sobre o desafio no Paysandu: 'Foi uma convocação' O substituto de Claudinei Oliveira chega ás vésperas da partida contra o América-MG, neste sábado (13), no Mangueirão 09.09.25 20h22 Futebol Leandro Vilela desfalca o Paysandu contra o América-MG na estreia de Márcio Fernandes O comandante não poderá contar com o volante no jogo válido pela 26ª rodada 09.09.25 18h02