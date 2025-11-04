Olympiacos x PSV: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/11) pela Champions League

Olympiacos x PSV disputam hoje, terça-feira (04/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo acontecerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Karaiskákis, em Atenas, Grécia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Olympiacos x PSV ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o PSV perdeu para o Union SG por 3 a 1, empatou com o Bayer Leverkusen por 1 a 1 e goleou o Napoli por 6 a 2.

Já o Olympiacos passou por um empate sem gols com Pafos, uma derrota de 2 a 0 para o Arsenal e outra de 6 a 1 para o Barcelona.

VEJA MAIS

Olympiacos x PSV: prováveis escalações

Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Pirola, Retscos, Onyemaechi; Garcia, Maouzakitis; Podence, Taremi, Elkaabi. Técnico: Jose Luis Mendilibar.

PSV: Kovar; Flamingo, Schoutine, Gasiorowski, Salah-Edine; Saibari, Junior, Veerman; D Man, G Til, Perisic. Técnico: Peter Bosz.

FICHA TÉCNICA

Olympiacos x PSV Eindhoven

Champions League

Local: Estádio Karaiskákis, em Atenas, Grécia

Data/Horário: 04 de novembro de 2025, 17h