Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (10/09) pela Copa do Brasil Fluminense e Bahia jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 10.09.25 17h30 O Bahia venceu a partida de ida contra o Fluminense por 1 a 0 (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Bahia x Fluminense disputam hoje, quarta-feira (10/09), as quartas de final da Copa do Brasil 2025. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Fluminense x Bahia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No Brasileirão, o Bahia é o 4° colocado com 10 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 28 gols marcados e 22 gols sofridos. Já o Fluminense ocupa a 9° posição e soma 8 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 28 gols sofridos. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Bahia por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira Fluminense x Bahia: prováveis escalações Fluminense: Fábio; Guga (Júlio Fidelis), Thiago Silva, Freytes (Ignácio), Renê; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta (Lima); Canobbio, Serna, Everaldo. Bahia: João Paulo (Ronaldo); Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor (Jean Lucas) e Everton Ribeiro; Cauly, Kayky e Willian José (Sanabria). FICHA TÉCNICA Fluminense x Bahia Copa do Brasil 2025 Local: Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 10 de setembro de 2025, 19h