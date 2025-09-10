Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (10/09) pela Copa do Brasil

Bahia x Fluminense disputam hoje, quarta-feira (10/09), as quartas de final da Copa do Brasil 2025. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Fluminense x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No Brasileirão, o Bahia é o 4° colocado com 10 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 28 gols marcados e 22 gols sofridos.

Já o Fluminense ocupa a 9° posição e soma 8 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 28 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Bahia por 1 a 0.

Fluminense x Bahia: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga (Júlio Fidelis), Thiago Silva, Freytes (Ignácio), Renê; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta (Lima); Canobbio, Serna, Everaldo.

Bahia: João Paulo (Ronaldo); Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor (Jean Lucas) e Everton Ribeiro; Cauly, Kayky e Willian José (Sanabria).

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Bahia

Copa do Brasil 2025

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 10 de setembro de 2025, 19h