Copa Verde: CBF atende pedido e jogo do Castanhal x Ariquemes muda de data, horário e local

A Copa Verde começa no dia 18 de fevereiro e um clube paraense estará na fase preliminar. O Castanhal irá encarar o Real Ariquemes-RO, em jogo único e decidirá a classificação para as oitavas de finais da competição regional. O clube aurinegro teve seu pedido atendido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o dia, horário e local da estreia foram modificados.

Com o Estádio Maximino Porpino fechado para reformas, o jogo entre Castanhal x Real Ariquemes estava marcado para a Arena Verde, na cidade de Paragominas (PA), no dia 18 de fevereiro, às 19h, porém, a diretoria do Castanhal solicitou mudanças à CBF. Agora a partida será no dia 19 (domingo), às 15h, no Ninho do Japiim, CT do clube.

VEJA MAIS

O vencedor de Castanhal x Real Ariquemes, terá pela frente o Paysandu, maior campeão da competição, em jogo único, no Estádio da Curuzu, e Belém, pelas oitavas de finais da Copa Verde, competição que dá vaga ao campeão na terceira fase da Copa do Brasil de 2024. Além de Castanhal e Paysandu, o Remo será o outro paraense na competição regional.