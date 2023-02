No primeiro jogo oficial no CT do Japiim, Castanhal e Águia empatam pelo Parazão

A primeira partida oficial no CT do Japiim terminou empatada. O Castanhal recebeu o Águia de Marabá, no CT do clube, já que o Estádio Maximino Porpino, passa por reforma e está impossibilitado de receber jogos. Em campo, no confronto dos pássaros, Japiim e Águia ficaram no 1 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Paraense 2023.

O primeiro gol do Parazão 2023 foi do Castanhal. Aos cinco minutos, a bola foi cruzada na área pelo lado esquerdo, a bola passou por todo mundo e Railson chutou cruzado, sem chances para o goleiro do Azulão. Castanhal 1 a 0.

Mas a resposta do Águia foi imediata. O clube do Sul do Pará empatou a partida aos sete minutos, após cobrança de escanteio do lado direito e Davi Cruz subiu e cabeceou tirando do goleiro do Castanhal e fechou 1 a 1.

Os dois clubes buscaram o gol da vitória até o fim da partida. Japiim e Azulão tiveram chances, mas não conseguiram a vantagem no marcador.

O próximo jogo do Águia será contra a Tuna Luso, no Estádio do Souza, em Belém, no próximo sábado, às 10h. Já o Castanhal iria enfrentar o Bragantino, mas as partidas do Tubarão estão suspensas, por conta do imbróglio envolvendo o Tubarão e Paragominas. O julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ocorre nesta semana.