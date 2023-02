Itupiranga marca nos acréscimos e arranca empate contra a Tuna na abertura do Parazão 2023

O primeiro jogo do Parazão 2023 terminou empatado. Itupiranga x Tuna empataram em 1 a 1, na manhã deste domingo (5), no Estádio Jaime Pimentel, na cidade de Itupiranga (PA). Crocodilo e Águia do Souza somaram seus primeiros pontos na competição estadual, com o time da casa empatando nos minutos dfinais da partida.

Em uma manhã quente e com a presença de público no Estádio Jaime Pimentel, o primeiro confronto entre as equipes foi equilibrado, com chances para os dois times. Mas a Tuna foi mais eficiente nas finalizações e ainda no primeiro tempo a Lusa abriu o placar.

Após cobrança de escanteio do lado direito, a bola foi levantada na primeira trave, o ataque da Tuna desviou e Ballotteli, concluiu na segunda trave, abrindo o marcador, aos 41 minutos. Os jogadores do Itupiranga reclamaram bastante do lance, alegando impedimento, mas a arbitragem confirmou o gol cruzmaltino.

No retorno para o segundo tempo, o Itupiranga foi bem mais presente no ataque. O Crocodilo teve as melhores chances na partida, mas não conseguia a conclusão para o gol. A Lusa tentava encaixar um contra-ataque, para tentar “matar” o jogo, porém, já nos acréscimos do jogo, o Itupiranga conseguiu o empate.

Aos 47 minutos o Itupiranga foi para cima, a bola foi afastada de forma errada pela zaga da Tuna, ela rebateu no defensor da Lusa e sobrou livre para Kaique, na marca do pênalti, que chutou forte e empatou a partida, fazendo a festa com a torcida.

Itupiranga no Parazão será contra o Paysandu, no sábado (11), às 10h, contra o Águia de Marabá, no Estádio do Souza, em Belém. Já o próximo compromisso da Tuna no Campeonato Paraense será na quinta-feira (9), às 20h, contra o Paysandu, no Estádio da Curuzu. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.