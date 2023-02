No retorno à elite do Parazão, Cametá vence o Tapajós dentro da Curuzu

Com o Paysandu sem jogar na primeira rodada por conta da suspensão das partidas do Bragantino no Parazão, o Estádio da Curuzu, casa do Papão, foi palco para Tapajós x Cametá, que estrearam no Campeonato Paraense na manhã deste domingo (5). E o Cametá saiu de campo com os três pontos, após vencer o Boto por 1 a 0.

O gol do Mapará Elétrico saiu já na reta final da partida. Após pressão do clube cametaense, a bola foi cruzada na área e o zagueiro Taison, se antecipou à defesa do Tapajós na primeira trave e cabeceou forte, tirando do goleiro do Boto e abrindo o placar da Curuzu, aos 43 minutos da etapa final. A vitória marca o retorno do Cametá à elite do futebol paraense, após ter conquistado o acesso e o Campeonato da Segundinha.

O próximo compromisso do Cametá no Parazão será contra o Independente, em Tucuruí, no sudeste do Pará, no próximo sábado (11), às 16h, no encontro dos únicos campeões do Parazão do interior. Já o Tapajós encara o Caeté, no Estádio Diogão, em Bragança, nordeste paraense, também no sábado, às 15h30.