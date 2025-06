Fluminense x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/6) pelo Mundial de Clubes

Fluminense x Borussia Dortmund disputam hoje, terça-feira (17/06), a 1° rodada do Mundial de Clubes. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Borussia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pelo GE, pela Globoplay, pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, o Fluminense empatou com o Juventude por 1 a 1, goleou o Aparecidense por 4 a 1, superou o Vasco por 2 a 1, venceu o Once Caldas por 2 a 0 e superou o Internacional por esse mesmo placar.

Já o Borussia Dortmund passou por vitórias de 3 a 2 sobre o Mönchengladbach, outra de mesmo placar contra Hoffenheim, de 4 a 0 contra o Wolfsburg, de 4 a 2 contra o Leverkusen e de 3 a 0 sobre o Holstein Kiel.

Fluminense x Borussia: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna, Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

Borussia: Gregor Kobel; Niklas Süle, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Julian Brandt e Karim Adeyemi; Serhou Guirassy. Técnico: Niko Kova.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Borussia Dortmund

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, EUA

Data/Horário: 17 de junho de 2025, 13h