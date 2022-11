Copa do Mundo 2022: Já classificada, França enfrenta a Tunísia de olho na liderança do grupo D

Com a vaga garantida na próxima fase da Copa do Mundo, a França volta a campo nesta quarta-feira (30) para a última partida da primeira fase do mundial, contra a seleção da Tunísia, atual lanterna do grupo D, com um ponto. A partida quase protocolar vale a liderança da chave para os franceses e a última chance de seguir na Copa para a seleção norte-africana.

Com duas vitórias em dois jogos, a França do técnico Didier Deschamps precisa de um empate para garantir a liderança do grupo e um possível confronto contra a Argentina, atual vice-líder do grupo C. Por outro lado, se a Tunísia vencer, chega aos quatro pontos e pode avançar, caso Austrália e Dinamarca empatem sem gols ou a Ausatrália perca.

Apesar da vaga garantida, o treinador francês descarta entrar em campo "meia bomba". "É uma partida de Copa do Mundo. Não é decisivo, mas é importante para mim e para os jogadores. Haverá mudanças? Sim. Quantas? Vocês não saberão e, principalmente, o adversário não saberá", disse Deschamps.

A aparente calmaria no vestiário francês é tamanha, que o assunto mais comentado na última entrevista coletiva dada pelo técnico foi sobre Karim Benzema, que deixou a seleção três dias antes da estreia, por conta de uma lesão muscular, fato prontamente descartado pelo comandante.

Apesar disso, é provável que Deschamps poupe alguns titulares, começando pelo veterano goleiro Steve Mandanda, que pode entrar em campo na vaga do capitão Hugo Lloris. Além dele, Benjamin Pavard pode retornar à lateral direita, após Jules Koundé receber o cartão amarelo contra a Dinamarca e correr risco de suspensão. Na setor esquerdo, é possível que Deschamps improvise Eduardo Camavinga para poupar Théo Hernández

Já na defesa, Raphaël Varane, recuperado de lesão, pode permanecer entre os titulares, formando dupla com Ibrahima Konaté. Já no meio-campo, Aurélien Tchouameni e Adrien Rabiot devem dar lugar a Youssouf Fofana e Mattéo Guendouzi. Antoine Griezmann pode ser o único titular da posição a iniciar o jogo.

A grande dúvida está no ataque. Kylian Mbappé entrará em campo ou também será poupado? Contra a Tunísia, o atacante, que já tem três gols, pode ampliar a marca, ao mesmo tempo em que corre o risco de sofrer uma lesão às vésperas das oitavas de final. Além dele, Marcus Thuram e Kingsley Coman podem formar o trio de ataque, nas vagas dos titulares Olivier Giroud e Ousmane Dembele.

Do outro lado, a Tunísia mantém chances remotas, mas ainda existentes. A classificação só pode acontecer caso o time vença a França e a Austrália não vença a Dinamarca. Neste caso, o segundo lugar será definido pelo saldo de gols. Até aqui, a Austrália tem -2, enquanto a Dinamarca e a própria Tunísia têm -1.

Muito além de torcer pelo resultado na outra partida, a Tunísia precisa ajustar o ataque. Em dois jogos, o time não marcou nenhum gol, estando ao lado de Uruguai e México no incômodo retrospecto nas duas primeiras rodadas do mundial. A partida começa a partir do meio-dia, direto do estádio Education City.