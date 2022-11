Copa do Mundo 2022: técnico da França descarta volta de Karim Benzema: 'não está na minha cabeça'

Apesar dos rumores de um possível retorno, o técnico da França descartou a possibilidade de contar novamente com o atacante Karim Benzema. O craque do Real Madrid deixou a delegação francesa três dias antes do início da Copa do Mundo e Didier Deschamps não quis substituir o atleta, eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2021/2022.

Sem ele, a França vem se saindo bem na Copa, garantindo duas vitórias em dois jogos e a classificação antecipada à próxima fase do torneio. Antes da partida contra a Tunísia, pela terceira rodada da fase de grupos, o treinador foi categórico quando questionado sobre o retorno.

"Isso não está na minha cabeça", disse o treinador da atual campeã mundial. "Sabemos da sua situação e dos prazos de sua recuperação. Prefiro não falar de coisas que não fazem parte do nosso cotidiano.", destaca. Benzema deixou a seleção por conta de uma lesão muscular na perna esquerda e após deixar a delegação retornou para Madrid, onde defende o Real Madrid.

SAIBA MAIS



Com duas vitórias em dois jogos, a França tem mais um compromisso pelo grupo D, desta vez contra a Tunísia, nesta quarta-feira, a partir das 16 horas (Brasília), no estádio Education City. Os franceses lideram a chave com seis pontos, seguidos da Austrália, com três, Dinamarca e Tunísia, ambos com um ponto.

Benzema faz post enigmático

Mesmo fora da Copa do Mundo, Benzema continua atraindo para si os holofotes da mídia esportiva. Ainda em processo de recuperação da lesão muscular sofrida às vésperas da estreia francesa, o atacante do Real Madrid postou uma foto enigmática, que diz muito sobre o contexto atual vivido por ele e a seleção de seu país.

Através do Instagram, Benzema postou uma foto do ex-centroavante Ronaldo 'Fenômeno', campeão da Copa do Mundo de 2002. O brasileiro chegou ao mundial do Japão e Coreia bastante desacreditado após longo período longe dos gramados para tratar de uma lesão muscular no joelho.

Benzema

Mesmo assim, ele foi o grande destaque na campanha que deu ao Brasil o pentacampeonato, com direito a artilharia do torneio, com oito gols, e a consagração mundial como um dos maiores jogadores de todos os tempos.