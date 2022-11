Copa do Mundo 2022: Brasil enfrentará a França na final, prevê algoritmo

Depois de dois videntes afirmarem que a Argentina seria a grande campeã da Copa do Mundo 2022, foi a vez de uma inteligência artificial, desenvolvida pela rede varejista Magazine Luiza, fazer sua previsão. Segundo o algoritmo, o Brasil enfrentará a França na final do torneio, com a seleção brasileira tendo 19% de chances de sair vencedora.

VEJA MAIS

O estudo foi feito por cientistas de dados que analisaram 10 mil cenários diferentes para chegar a uma conclusão final. De acordo com o modelo algorítmico, o Brasil possui 19% de chances, enquanto a França, que foi a última campeã, tem 16%. Essa estatística se aproxima das previsões feitas por pesquisadores das Universidades de Innsbruck (Áustria), Ghent (Bélgica), Luxemburgo (Luxemburgo) e das Universidades Técnicas de Dortmund e Munique (Alemanha).

Entenda o estudo

Os cientistas de dados utilizaram ferramentas de inteligência artificial, machine learning e redes neurais alimentadas com dados históricos de jogos, placares de copa, notas de escalação dos jogadores e do ranking da Fifa atualizado.

Com 10 mil cenários analisados, o resultado final definiu o Brasil como vencedor em 1,9 mil vezes, seguido da França, com 1,6 mil vezes. Para o Tilt, do Uol, o diretor de analytics da Magalu, Fernando Negano, detalhou que o futebol é um esporte muito difícil de se prever resultados.

"Às vezes é um detalhe que define o resultado do jogo. Há seleções que têm um ótimo ataque, mas não tem uma boa defesa, por exemplo. As variáveis levam em conta jogo a jogo e cada um tem a probabilidade de vitória, empate ou derrota", explicou.

Previsão do jogo entre França e Austrália

A França ganhou da Austrália por 4 a 0. (Foto: Instagram @equipedefrance)

A França enfrentou a Austrália na terça-feira (22) e saiu vitoriosa por 4 gols a 0. O resultado foi compatível com as análises feitas pela ferramenta, que constataram que a seleção de Mbappé tinha 60% de chances de vencer.

Brasil em campo

Richarlison marcou os dois gols da vitória do Brasil. (Foto: Instagram @richarlison)

A Seleção Brasileira fez sua primeira partida na Copa do Mundo 2022 contra a Sérvia, na quinta-feira (22). O placar foi favorável aos brasileiros, que ganharam de 2 a 0, com dois gols do Richarlison.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)