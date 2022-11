Copa do Mundo 2022: Austrália se recupera de derrota na estreia e vence a Tunísia pelo grupo D; veja

A seleção da Austrália venceu a Tunísia por 1 a 0, em partida disputada na manhã deste sábado, no estádio Al Janoub, em Doha, Catar. A vitória dos australianos foi a primeira na Copa do Mundo, em dois jogos disputados e os coloca na segunda posição do grupo D, atrás da líder França, também com três pontos e vantagem no saldo de gols. Já a Tunísia, que havia empatado com a Dinamarca na primeira rodada, agora é a lanterna do grupo, com um ponto.

A partida começou bastante equilibrada, com a maior posse de bola sob o comando australiano. Partiu deles as primeiras construções de jogadas, a maior parte delas pelas laterais do campo, enquanto a Tunísia se fechou no campo de defesa para impedir a progressão da Austrália.

Em um dos lances, a defesas da austrália cortou a bola com um chute alto, que parou nos pés de Duke, seguindo para McGree, até o cruzamento de Goodwin pela esquerda, finalizado no cabeceio de Duke, sem chance de defesa para o goleiro Dahmen, 1 a 0. A resposta da Tunísia veio ainda no primeiro tempo, em dois lances. Aos 40, Msakni tocou para Drager, na direita do ataque, para o chute forte, cortado por Souttar.

Na volta para o segundo tempo, a Tunísia correu atrás do gol de empate, mas as tentativas esbarraram ora na deficiente finalização, ora na intervenção dos zagueiros da Austrália. Com a partida controlada, os australianos seguraram o resultado, que embola a luta pela classificação à próxima fase, tendo a França como líder de chave. Na quarta-feira, a Austrália enfrenta a Dinamarca, enquanto a Tunísia pega a França, ambos os jogos às 12h (de Brasília), na última rodada da fase de grupos.