Arábia Saudita enfrenta Polônia e quer continuar sendo a grande zebra da Copa do Mundo de 2022

Brigando por uma vaga às oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, Polônia e Arábia Saudita se enfrentam neste sábado (26). A partida, válida pelo Grupo C do Mundial, ocorre a partir das 10h (de Brasília) no estádio Cidade da Educação, em Al-Rayyan, no Catar.

Vindo de um empate sem gols com o México, quando o craque Lewandowski perdeu um pênalti, a Polônia sabe que precisa vencer para não ficar em situação delicada no grupo. Os poloneses não têm desfalques confirmados, mas devem ir a campo com mudanças.

Do outro lado, a Arábia Saudita quer continuar sendo a "zebra" do grupo para deixar bem encaminhada a sua classificação à próxima fase. Os sauditas não terão Al-Shahrani, que retornou ao país para realizar uma cirurgia após uma forte dividida na partida de estreia. Além disso, Al-Faraj tem lesão na tíbia e pode ser mais um desfalque.

Ficha técnica:

Polônia x Arábia Saudita

2ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2022

Data: 25 de novembro

Hora: 10h (de Brasília)

Local: Estádio Cidade da Educação, em Al-Rayyan, no Catar

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Auxiliares: Bruno Pires e Bruno Boschilia (BRA)

VAR: Drew Fischer (CAN).

Tunísia: Szczesny; Zalewski, Kiwior, Glik, Bednarek, Cash; Szymanski, Krychowiak, Zielinski; Lewandowski, Milik. Técnico: Czesław Michniewicz

Austrália: Al-Owais; Al-Burayk, Al-Boleahi, Al Tambakti, Abdulhamid; Al Malki, Kanno, Al-Abed; Al Dawsari, Al-Shehiri, Al Buraika. Técnico: Hervé Renard.