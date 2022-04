Confira os 7 jogadores paraenses campeões estaduais e regionais neste fim de semana

O futebol paraense vive um clima de final de Parazão com os clássicos entre Remo x Paysandu, mas longe do Estado, jogadores do Pará conquistaram títulos estaduais e regionais neste fim de semana e sete jogadores paraenses sentiram o gostinho de gritar “campeão”.

Confira a lista de paraenses campeões

No Rio de Janeiro (RJ), Paulo Henrique Ganso conquistou o título do Campeonato Carioca pelo Fluminense-RJ, após empate em 1 a 1 com o Flamengo. Esse foi o primeiro título de Ganso com a camisa do Tricolor.

Em São Paulo (SP) o Palmeiras garantiu mais uma taça para a sua coleção. O Verdão do atacante paraense Rony venceu o São Paulo por 4 a 0 e conquistou o Paulistão. Rony chegou ao sexto título com a camisa alviverde.

No clássico Atlético-MG x Cruzeiro-MG o Galo levou a melhor e venceu por 3 a 1, na final do Campeonato Mineiro e ficou com a taça. O zagueiro paraense Vitor Mendes não jogou a final, mas fez parte do elenco do clube e foi campeão pelo Galo.

Na Copa do Nordeste deu Fortaleza-CE na decisão diante do Sport-PE. Com a Arena Castelão lotada, o Leão do Pici venceu por 1 a 0, gol do paraense Yago Pikachu, de pênalti e o FEC garantiu o bicampeonato do Nordestão. Esse foi o segundo título de Pikachu pelo clube nordestino, no ano passado tinha conquistado o Campeonato Cearense.

Em Goiânia (GO) Goiás x Atlético decidiram o estadual, melhor para o Dragão, que venceu pelo placar de 3 a 1, de virada e ficou com a taça. Quem esteve campo foi o atacante paraense Airton, que conquistou o título.

Em Santa Catarina (SC) um confronto de paraenses. Pelo Brusque-SC o lateral-esquerdo Alex Ruan, já no Camboriú o meia Emerson Martins. No final um empate em 0 a 0 e título para o Brusque, por ter feito a melhor campanha e comemoração de Alex Ruan.

Fechando os paraenses campeões pelo Brasil com o Manaus-AM. O Gavião do Norte venceu o Princesa de Solimões por 2 a 1 e garantiu o título. Festa para o atacante Vitinho, de 24 anos, da cidade de Parauapebas (PA), que conquistou o Barezão.