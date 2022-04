Acabou o jejum! Fluminense segura o Flamengo e volta a ser campeão carioca após dez anos

Acabou a fila! O Fluminense empatou com o Flamengo em 1 a 1 na noite deste sábado e confirmou o seu 32º título estadual da história. O feito foi alcançado graças ao placar construído no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, quando o Tricolor venceu por dois gols de diferença. Assim, a equipe das Laranjeiras volta a levantar o troféu do Cariocão após dez anos, dando fim, também, a um jejum indigesto de sete anos sem vencer nenhuma competição - a última havia sido o da Primeira Liga de 2016.

O Rubro-Negro até começou bem o jogo. Gabigol abriu o placar aos 28, após assistência precisa de Arrascaeta. Mas Germán Cano colocou água no chope flamenguista ao deixar tudo igual no Maracanã aos 43 minutos da etapa inicial. O argentino "matador" finalizou após receber cruzamento de Arias, a bola ainda desviou em Filipe Luís, enganou o goleiro Hugo e morreu no fundo das redes: 1 a 1. O Flamengo até pressinou ao longo da etapa final, mas o Flu conseguiu segurar o rival e confirmar mais um caneco.

Mas as comemorações tricolores e as lamentações rubro-negras não poderão durar muito. Com o fim do Carioca, a dupla Fla-Flu tem compromissos pelas competições internacionais no meio de semana. O Fluminense encara o Oriente Petrolero-BOL, quarta-feira, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. Já o Flamengo, na terça, vai até Santiago, no Chile, enfrentar a Universidad Católica, pela Libertadores da América.