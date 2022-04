Palmeiras goleia o São Paulo no Allianz Parque e conquista o Paulistão 2022

Não teve vantagem que segurasse o ímpeto do palmeiras. O Verdão venceu o São Paulo por 4 a 0, neste domingo (3), no Allianz Parque e levantou a taça do Campeonato Paulista 2022. O 24º título do Paulistão foi conquistado com gols de Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga (duas vezes).

Essa foi a quinta taça do técnico palmeirense Abel Ferreira, que vai escrevendo uma história vitoriosa à frente do Palmeiras. Mesmo entrando em campo em desvantagem, já que perdeu o primeiro jogo no Morumbi por 3 a 1, o Palmeiras não teve dificuldades para “amassar” o São Paulo do comandante Rogério Ceni, que não teve reação e foi engolido pela equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 x 0 SÃO PAULO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data-Hora: 3/4/2022 - 16h

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Inês Back

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Público/Renda: 31.836 pagantes/R$ 2.772.491,62

Cartões amarelos: Wesley, Raphael Veiga e Gustavo Gómez (PAL) Luciano e Luan (SAO)

Cartões vermelhos: Rafinha, aos 44'/2ºT (SAO)

Gols: Danilo (21'/1ºT) (1-0), Zé Rafael (27'/1ºT) (2-0), Raphael Veiga (2'/2ºT) (3-0) e Raphael Veiga (35'/2ºT) (4-0)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu (Mayke, aos 39'/2ºT), Gustavo Scarpa (Wesley, aos 39'/2ºT) e Rony (Gabriel Veron, aos 34'/1ºT). Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington (Arboleda, no intervalo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Nikão, 27'/2ºT), Igor Gomes e Alisson (Patrick, aos 37'/2ºT); Éder (Luciano, aos 9'/2ºT) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.