Ex-Paysandu, Pikachu decide contra o Sport e Fortaleza é campeão da Copa do Nordeste

O Fortaleza venceu o Sport Recife na noite deste domingo (3) por 1 a 0, na Arena Castelão e conquistou o segundo título da Copa do Nordeste. Curiosamente, o gol da vitória foi marcado pelo paraense Yago Pikachu, ex-Paysandu, em cobrança de pênalti.

Alias, o lateral-direito/meia Yago Pikachu é o artilheiro do Fortaleza desde que chegou, na temporada passada, com 18 gols em 66 partidas. Inclusive, Pikachu também é o atleta que teve mais participações direitas em gols do Leão Cearense, com 29 participações - sendo 11 assistências, de acordo com o site Footstats, especializado em estatísticas.