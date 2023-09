Com Maracanã fechado e São Januário proibido, Vasco e Fluminense jogam no Estádio Nilton Santos

A partida entre Vasco e Fluminense no dia 16 de setembro, pela 23ª rodada do Brasileirão, já tem local garantido. Vai ser no Estádio Nilton Santos, informação confirmada pelo Vasco, mandante da partida, que também confirmou a configuração de ingressos igual do primeiro turno, com 90% para torcedores do Vasco e 10% para torcedores do Fluminense.

O Vasco não conseguiu, mais uma vez, a liberação de São Januário para receber a partida, e tenta um acordo com o Ministério Público para reaver os jogos no estádio. A expectativa era que o clássico já acontecesse lá, mas sem resposta da justiça, e com o prazo final da CBF para determinação do local sendo nesta terça-feira (5), o Nilton Santos foi o escolhido.



Com o Maracanã fechado até 17 de setembro, o Vasco chegou também a procurar a prefeitura de Volta Redonda para que a partida ocorresse no Estádio Raulino de Oliveira. Mas, em um acordo com o Botafogo, conseguiram a realização no Nilton Santos. Em comunicado, o Vasco agradeceu à diretoria alvinegra.

Confira o comunicado do Vasco na íntegra:

"Considerando que o Maracanã encontra-se fechado e São Januário segue interditado por decisão judicial, impedido de receber partidas com público, o Vasco da Gama informa que o clássico contra o Fluminense será realizado no Estádio Nilton Santos.

A partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá no próximo dia 16 de setembro, às 16 horas, e terá a mesma configuração do primeiro turno, com 90% dos ingressos sendo destinados ao clube mandante (Vasco) e 10% para os torcedores do visitante (Fluminense).

Importante destacar que o prazo limite estabelecido pela CBF para mudança de partida para outro Estado já havia se esgotado desde o mês passado. E hoje é o prazo final para a mudança de estádio dentro do Estado do Rio de Janeiro.

Mais uma vez, o Vasco da Gama reafirma que segue lutando pela liberação de São Januário, que presenciou uma manifestação histórica da torcida vascaína na noite do último domingo (03/09/2023). Confiamos na Justiça e no Ministério Público e temos confiança que essa questão, que tem trazido prejuízos incalculáveis para o clube e para a Barreira do Vasco, será resolvida em breve.

O Vasco da Gama agradece ao Botafogo a cessão do Estádio Nilton Santos".