Milhares de torcedores vão ao aeroporto do Rio receber Dimitri Payet, novo meia do Vasco da Gama

Dimitri Payet, meio-campista francês, desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira, como novo reforço do Vasco da Gama, e foi recebido por milhares de torcedores no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão.

"Estou realmente feliz de ter chegado aqui, de ver toda essa paixão da parte da torcida, e não vejo a hora de começar a jogar futebol", disse o atleta, ao sentir a recepção da torcida.

O espaço reservado no aeroporto ficou lotado. Às 5h20 da manhã, cerca de cinco mil pessoas estavam no local e nem mesmo o clima frio na cidade afastou a torcida, que se fez presente com bandeiras, sinalizadores e muita música para o novo camisa 10 do clube.

O passo seguinte ao desembarque foi a ida para um hotel, onde realizou exames médicos e concluiu o processo de assinatura do contrato com o clube carioca.

A expectativa é para que o atleta seja apresentado à torcida no Maracanã, domingo (20), antes do jogo contra o Atlético-MG, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Payet deve ser uma atração a mais para o torcedor que for ao estádio. A partida marca o reencontro do time com a torcida, após quatro jogos de portões fechados, dada a punição do STJD, por conta do tumulto na partida contra o Goiás, pela 11ª rodada.

Carreira

Payet foi ídolo no Olympique de Marselha e titular na Eurocopa de 2016, vestindo a camisa da França. Além disso, foi finalista do prêmio Puskas de 2023, concorrendo contra Richarlyson.

Ao todo, foram sete temporadas no Marselha e somando as passagens, Payet acumulou 326 partidas, 78 gols e 95 assistências. Em julho deste ano o jogador resolveu sair e não renovou contrato.

O início da carreira foi no Nantes, da França. Ao se destacar, foi para o Saint-Ettiéne, onde ficou por quatro temporadas. Payet teve ainda passagens no Lile e Marseille, na temporada de 2014/2015. Graças ao bom desempenho, acabou reconhecido na Europa e as portas do West Ham foram abertas.

O meia foi para o futebol inglês ao custo de 15 milhões de euros. A primeira temporada na Premier League foi positiva. Em 38 jogos, na temporada de 2015/2016, foram 26 participações em gols, 12 bolas na rede e 14 assistências.

Ao final da temporada seguinte ele pediu para sair do clube durante a disputa do Inglesão, alegando interesse em voltar ao Marseille, que desembolsou € 30 milhões (R$ 100 milhões).

A partir de então foram sete temporadas e a posição de ídolo. Já na seleção francesa Payet tem 38 jogos e oito gols marcados. Em 2016 foi titular no vice-campeonato da Eurocopa. Em 2018 só não disputou a Copa da Rússia porque se lesionou antes do torneio.