Estreante marca e Vasco vence o Grêmio em São Januário, pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo (6), em São Januário, o Vasco conquistou sua terceira vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Grêmio por 1 a 0, sob o comando de Ramón Díaz. O estreante Vegetti, que entrou no segundo tempo, foi o responsável por garantir os três pontos após receber um cruzamento de Gabriel Pec.

Com esse resultado, o Vasco somou 12 pontos e temporariamente deixou a última posição na tabela. Agora, os cariocas aguardam um possível tropeço do América-MG para se manterem fora da 19ª colocação.

Enquanto isso, o Grêmio sofreu uma queda na classificação, ocupando a quinta posição com 30 pontos.

O próximo compromisso do Vasco será somente no dia 14, uma segunda-feira, quando enfrentará o Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, às 21h, pela 19ª rodada do Brasileirão. Por outro lado, o Grêmio receberá o Fluminense no domingo seguinte, dia 13, às 16h. Ramón Díaz terá esse intervalo para ajustar sua equipe e buscar mais vitórias no campeonato.