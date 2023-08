Payet no Vasco: clube carioca fica próximo de contratar meia francês

A jornada do Vasco em busca de um novo camisa 10 está quase chegando ao seu desfecho. O clube confirmou a contratação do habilidoso meio-campista Dimitri Payet, de 36 anos, que estava livre no mercado desde o mês passado. Ele estampou sua assinatura em um pré-contrato válido até julho de 2025, sinalizando um novo capítulo em sua carreira. A previsão é de que o jogador francês desembarque no Brasil na semana seguinte, pronto para se unir ao plantel liderado por Ramón Díaz.

Nos últimos dias, as negociações adquiriram mais fervor, e ambas as partes finalmente chegaram a um acordo. O Vasco não mediu esforços para persuadir Payet, oferecendo-lhe um atraente pacote salarial. Antes de firmar o compromisso, o meia realizou consultas a companheiros que já atuaram ou ainda atuam no cenário futebolístico brasileiro, absorvendo feedbacks positivos. Tendo efetuado essas interações, Payet agora está em fase de preparação para sua chegada ao Rio de Janeiro.

Destaque no Olympique de Marselha e peça fundamental na escalação da seleção francesa na Eurocopa de 2016, Payet alcançou a etapa final do prêmio Puskás deste ano, que homenageia o gol mais bonito, competindo diretamente com Richarlison.

A busca incansável por um novo detentor da camisa 10 se transformou em uma verdadeira obsessão para o diretor esportivo Paulo Bracks. Desde o início do ano, ele vem se empenhando em encontrar um nome de peso para ocupar tal posição. O compromisso foi reiterado, com promessa de explorar também a janela de transferências subsequente. A possível inclusão de Payet no elenco é uma oportunidade para Bracks consolidar sua relação com a torcida. As tratativas foram mediadas pelo ex-jogador e atual empresário Túlio de Melo.

Antes de fechar com Payet, o Vasco conduziu negociações com jogadores como Manuel Lanzini (que posteriormente acertou com o River Plate), Rodrigo Zalazar (Braga), Jorge Carrascal (CSKA), Franco Fagúndez (Nacional), Oscar Romero (depois fechou com o Pendikspor), Ezequiel Bullaude (aderiu ao Boca Juniors), Rafinha Alcântara (Al-Arabi) e Luciano Vietto (mais tarde se comprometeu com o Al Qadisiyah). O nome do centroavante Edinson Cavani também surgiu, mas suas inclinações o levaram ao Boca Juniors.