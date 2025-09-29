Com ex-jogadores da dupla Re-Pa, Ponte Preta é o primeiro clube a garantir acesso à Série B de 2026 Com duas rodadas de antecedência, a Macaca consolidou uma ótima campanha e foi premiada com o retorno à Segunda Divisão O Liberal 29.09.25 18h15 Jogadores comemoram o resultado que assegurou o time na Série B de 2026. (Júlio César Costa / Especial PontePress) A Ponte Preta confirmou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro com duas rodadas de antecedência. O empate por 1 a 1 com o Náutico, no Moisés Lucarelli, somado à derrota do Guarani para o Brusque, garantiu matematicamente a vaga no quadrangular da Série C. Com isso, a Macaca se torna o primeiro clube a assegurar o acesso para a Segunda Divisão nacional. A campanha de acesso da Macaca Ao longo da disputa, a Ponte Preta fez uma campanha regular, mantendo-se a maior parte do tempo na parte superior da tabela. Na reta final, o time emplacou três vitórias consecutivas e encerrou a fase na vice-liderança. O bom desempenho ofensivo foi um ponto forte: Toró e Élvis, com sete e seis gols, respectivamente, estão entre os artilheiros da Série C. No quadrangular decisivo, a equipe iniciou outra sequência de três vitórias, sendo duas delas fora de casa. Na quarta rodada, conquistou um empate que manteve a liderança isolada do grupo, abrindo quatro e seis pontos de vantagem para o segundo e terceiro colocados, respectivamente. Faltando dois jogos, o time já assegurou o acesso antecipadamente. O confronto entre Guarani, com seis pontos, e Náutico, com quatro, tornou impossível que ambos ultrapassem a Ponte Preta. Ou seja, mesmo que perca as partidas restantes, a Macaca terminará ao menos na segunda posição. A superação do time em campo reflete também a capacidade de gestão extra-campo, apesar das crises nos bastidores, sobretudo os atrasos salariais. Torcedores lotaram o Moisés Lucarelli apostando no acesso. (Júlio César Costa / Especial PontePress) VEJA MAIS Ponte Preta tem dúvidas no time para encarar o Confiança na Série C Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 Valentim celebra vitória da Ponte Preta e avalia retornos para enfrentar Confiança na Série C Nomes conhecidos do torcedor paraense Além do acesso, o elenco desperta interesse do torcedor paraense por reunir nomes conhecidos das últimas temporadas. Pelo lado do Leão Azul, o atacante Diego Tavares jogou no Remo em 2023, mas permaneceu pouco tempo no clube e acabou com uma passagem bastante apagada. No lado bicolor, a lista é mais extensa: o zagueiro Wanderson atuou pelo Paysandu em 2023 e 2024; o lateral Kevyn vestiu a camisa alviceleste entre 2023 e 2025; o goleiro Diogo Silva esteve no clube em 2024; e o meio-campista Serginho jogou em 2022. Além deles, o atacante Ricardo Oliveira, embora não tenha participado do clássico Re-Pa, é natural do Pará e tem passagens por Parauapebas e Atlético Paraense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol ponte preta acesso à série b futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro São Paulo x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) pelo Brasileirão São Paulo e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 29.09.25 19h00 Campeonato Brasileiro Série B Avaí x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) pela Série B Avaí e Coritiba jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 29.09.25 18h30 Futebol Com ex-jogadores da dupla Re-Pa, Ponte Preta é o primeiro clube a garantir acesso à Série B de 2026 Com duas rodadas de antecedência, a Macaca consolidou uma ótima campanha e foi premiada com o retorno à Segunda Divisão 29.09.25 18h15 Campeonato Brasileiro Série B América-MG x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Série B América MG e Volta Redonda jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 29.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 ACESSO GARANTIDO Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 29.09.25 14h04 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08