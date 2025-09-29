Com ex-jogadores da dupla Re-Pa, Ponte Preta é o primeiro clube a garantir acesso à Série B de 2026

A Ponte Preta confirmou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro com duas rodadas de antecedência. O empate por 1 a 1 com o Náutico, no Moisés Lucarelli, somado à derrota do Guarani para o Brusque, garantiu matematicamente a vaga no quadrangular da Série C. Com isso, a Macaca se torna o primeiro clube a assegurar o acesso para a Segunda Divisão nacional.

A campanha de acesso da Macaca

Ao longo da disputa, a Ponte Preta fez uma campanha regular, mantendo-se a maior parte do tempo na parte superior da tabela. Na reta final, o time emplacou três vitórias consecutivas e encerrou a fase na vice-liderança. O bom desempenho ofensivo foi um ponto forte: Toró e Élvis, com sete e seis gols, respectivamente, estão entre os artilheiros da Série C. No quadrangular decisivo, a equipe iniciou outra sequência de três vitórias, sendo duas delas fora de casa. Na quarta rodada, conquistou um empate que manteve a liderança isolada do grupo, abrindo quatro e seis pontos de vantagem para o segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Faltando dois jogos, o time já assegurou o acesso antecipadamente. O confronto entre Guarani, com seis pontos, e Náutico, com quatro, tornou impossível que ambos ultrapassem a Ponte Preta. Ou seja, mesmo que perca as partidas restantes, a Macaca terminará ao menos na segunda posição. A superação do time em campo reflete também a capacidade de gestão extra-campo, apesar das crises nos bastidores, sobretudo os atrasos salariais.

Torcedores lotaram o Moisés Lucarelli apostando no acesso. (Júlio César Costa / Especial PontePress)

VEJA MAIS

Nomes conhecidos do torcedor paraense

Além do acesso, o elenco desperta interesse do torcedor paraense por reunir nomes conhecidos das últimas temporadas. Pelo lado do Leão Azul, o atacante Diego Tavares jogou no Remo em 2023, mas permaneceu pouco tempo no clube e acabou com uma passagem bastante apagada.

No lado bicolor, a lista é mais extensa: o zagueiro Wanderson atuou pelo Paysandu em 2023 e 2024; o lateral Kevyn vestiu a camisa alviceleste entre 2023 e 2025; o goleiro Diogo Silva esteve no clube em 2024; e o meio-campista Serginho jogou em 2022. Além deles, o atacante Ricardo Oliveira, embora não tenha participado do clássico Re-Pa, é natural do Pará e tem passagens por Parauapebas e Atlético Paraense.