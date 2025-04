Valentim celebra vitória da Ponte Preta e avalia retornos para enfrentar Confiança na Série C

A Ponte Preta conquistou a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro 2025 ao bater o Retrô por 1 a 0, no Moisés Lucarelli, com portões fechados. O resultado positivo foi celebrado pelo técnico Alberto Valentim, que destacou não apenas o desempenho tático da equipe, mas também o impacto emocional de vencer mesmo sem o apoio da torcida.

O estádio esteve sem público por determinação do STJD, devido a uma punição aplicada após os incidentes ocorridos no dérbi 208, em outubro do ano passado, ainda pela Série B.

"A gente precisava se impor em casa, mesmo sem a nossa torcida. Durante o aquecimento, jogadores do Retrô chegaram a dizer que seria campo neutro, e eu pedi que os atletas mostrassem que aqui ainda é nossa casa. Foi uma sensação estranha, mas conseguimos o mais importante: a vitória", disse Valentim.

Além da superação emocional, o técnico promoveu mudanças significativas na equipe. Ele deixou de lado a formação com três zagueiros utilizada anteriormente e escalou a Ponte Preta no 4-4-2 com meio-campo em losango, apostando em Elvis mais centralizado e uma dupla de ataque formada por Toró e Jean Dias.

"Montamos uma estrutura com o Elvis articulando, acompanhado de Emerson Santos, Lucas Cândido e Serginho no meio. Se houvesse necessidade, o Emerson recuaria, como já fez no Paulistão, para formar uma linha com três zagueiros. Era uma alternativa pensada para o estilo do Retrô e funcionou", explicou o treinador.

O técnico também fez questão de valorizar o adversário, ressaltando o crescimento recente do Retrô, que foi finalista do Campeonato Pernambucano e eliminou o Sport, equipe da Série A.

Com quatro pontos somados nas duas primeiras rodadas da Série C, após o empate com o Figueirense fora e vitória sobre o Retrô em casa, a Ponte Preta agora se prepara para o próximo desafio: enfrentar o Confiança, no sábado, às 17h, em Aracaju.

Valentim aguarda avaliações do departamento médico para saber quem poderá reforçar o elenco. O lateral Danilo Barcelos e o atacante Victor Andrade, poupados no último jogo, podem retornar. Já o zagueiro Danrlei Santos, que deixou o campo ainda no primeiro tempo com dores musculares, tem presença improvável contra o Confiança.

Outro nome monitorado é o atacante Jeh, que está em fase final de recuperação após cirurgia no músculo reto femoral da coxa direita. Sem atuar desde o dérbi de outubro, Jeh realiza trabalhos físicos e será reavaliado nos próximos dias para saber se poderá, enfim, estrear na temporada.