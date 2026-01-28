Club Brugge x Olympique: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pela Champions League

Club Brugge x Olympique de Marseille disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Jan Breydel, em Bruges, Bélgica. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Club Brugge x Olympique ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Olympique de Marselha está em 19° lugar na Champions League e acumula um total de 3 vitórias, 4 derrotas, 11 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já o Club Brugge ocupa a 27° posição da Liga dos Campeões e soma 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 12 gols marcados e 17 gols sofridos.

VEJA MAIS

Club Brugge x Olympique: prováveis escalações

Brugge: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele e Jorne Spileers; Joaquin Seys; Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic e Carlos Forbs; Romeo Vermant, Hans Vanaken e Mamadou Diakhon. Técnico: Ivan Leko.

Olympique: Gerónimo Rulli; Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd e Facundo Medina; Timothy Weah, Pierre-Emile Hojbjerg, Quinten Timber e Igor Paixão; Mason Greenwood, Amine Gouiri e Hamed Traorè. Técnico: Roberto De Zerbi.

FICHA TÉCNICA

Club Brugge x Olympique de Marselha

Champions League

Local: Estádio Jan Breydel, em Bruges, Bélgica

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h