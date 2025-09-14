City x United: onde assistir ao vivo e escalações do Manchester Derby hoje (14) pela Premier League Manchester City e Manchester United disputam um Manchester Derby pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 14.09.25 11h00 O último Manchester Derby foi realizado no dia 6 de abril e terminou em empate sem gols (X/ @ManCity) Manchester City x Manchester United disputam hoje, domingo (14/09), um Manchester Derby pela 4° rodada da Premier League. O jogo começa às 12h30 (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir City x United ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 12h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas da Premier League, Manchester United perdeu para o Arsenal por 1 a 0, empatou com o Fulham por 1 a 1 e goleou o Burnley por 3 a 2. Já o Manchester City passou por uma vitória de 4 a 0 sobre o Wolverhampton, uma derrota de 2 a 0 para o Tottenham e outra de 2 a 1 para o Brighton. O último Manchester Derby foi realizado no dia 6 de abril e terminou em empate sem gols. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Corinthians x Cruzeiro: onde assistir e as escalações da final do Brasileirão Feminino hoje (14/09) Corinthians e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações City x Manchester United: prováveis escalações City: Donnarumma; Ait Nouri, Rúben Dias, John Stones e Matheus Nunes; Reijnders, Rodri e Bernardo Silva; Doku, Bobb e Haaland. Técnico: Pep Guardiola. Manchester United: Lammens; Luke Shaw, De Ligt e Leny Yoro; Dorgu, Bruno Fernandes, Casemiro e Diogo Dalot; Amad Diallo, Mbeumo e Zirkzee. Técnico: Pep Guardiola. FICHA TÉCNICA Manchester City x Manchester United Campeonato Inglês Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 12h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Manchester City Manchester United jogos de hoje Premier League Manchester Derby COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês City x United: onde assistir ao vivo e escalações do Manchester Derby hoje (14) pela Premier League Manchester City e Manchester United disputam um Manchester Derby pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.09.25 11h00 Campeonato Brasileiro Bragantino x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/09) pelo Brasileirão RB Bragantino e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 10h00 Futebol Dia do Árbitro: profissionais no Pará enfrentam vida dupla e buscam reconhecimento Sem remuneração suficiente para viver apenas da arbitragem, árbitros paraenses dividem rotina entre salas de aula, quadras e campos. 14.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 14.09.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Brasileiro Bragantino x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/09) pelo Brasileirão RB Bragantino e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 14.09.25 7h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 Campeonato Inglês City x United: onde assistir ao vivo e escalações do Manchester Derby hoje (14) pela Premier League Manchester City e Manchester United disputam um Manchester Derby pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.09.25 11h00