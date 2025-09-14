Capa Jornal Amazônia
City x United: onde assistir ao vivo e escalações do Manchester Derby hoje (14) pela Premier League

Manchester City e Manchester United disputam um Manchester Derby pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

O último Manchester Derby foi realizado no dia 6 de abril e terminou em empate sem gols (X/ @ManCity)

Manchester City x Manchester United disputam hoje, domingo (14/09), um Manchester Derby pela 4° rodada da Premier League. O jogo começa às 12h30 (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir City x United ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Premier League, Manchester United perdeu para o Arsenal por 1 a 0, empatou com o Fulham por 1 a 1 e goleou o Burnley por 3 a 2.

Já o Manchester City passou por uma vitória de 4 a 0 sobre o Wolverhampton, uma derrota de 2 a 0 para o Tottenham e outra de 2 a 1 para o Brighton.

O último Manchester Derby foi realizado no dia 6 de abril e terminou em empate sem gols.

City x Manchester United: prováveis escalações

City: Donnarumma; Ait Nouri, Rúben Dias, John Stones e Matheus Nunes; Reijnders, Rodri e Bernardo Silva; Doku, Bobb e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Manchester United: Lammens; Luke Shaw, De Ligt e Leny Yoro; Dorgu, Bruno Fernandes, Casemiro e Diogo Dalot; Amad Diallo, Mbeumo e Zirkzee. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA
Manchester City x Manchester United
Campeonato Inglês
Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra
Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 12h30

