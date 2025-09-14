Corinthians x Cruzeiro: onde assistir e as escalações da final do Brasileirão Feminino hoje (14/09) Corinthians e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 14.09.25 7h00 Corinthians e Cruzeiro empataram por 2 a 2 na partida de ida (Gustavo Martins/ Cruzeiro) Corinthians x Cruzeiro disputam hoje, domingo (14/09), a volta da final do Brasileirão Feminino 2025. O jogo inicia às 10h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Corinthians x Cruzeiro ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Brasil, TV Globo, Globoplay e SporTV, a partir das 10h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No fim da primeira fase, o Cruzeiro terminou na liderança do campeonato com 11 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 35 gols marcados e 15 gols sofridos. Nas quartas de final e semifinais, o time eliminou o Bragantino, com um empate sem gols e uma vitória de 2 a 0; e superou o Palmeiras com uma vitória de 3 a 1 e uma derrota de 2 a 1. Já o Corinthians ficou na vice-liderança e somou um total de 10 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 46 gols marcados e 12 gols sofridos. Nas etapas seguintes da competição, a equipe eliminou o Bahia, com uma vitória de 2 a 1 e outra de 2 a 0; e o São Paulo, com uma vitória de 2 a 0 e um empate de 2 a 2. A partida de ida entre as equipes terminou em empate de 2 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Corinthians x Cruzeiro: prováveis escalações Corinthians (F): Nicole; Thais Ferreira, Érika e Mariza; Dayana Rodriguez, Duda Sampaio, Jaque Ribeiro e Gabi Zanotti; Tamires, Vic Albuquerque e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato. Cruzeiro (F): Camila Rodrigues; Isa Haas, Paloma Maciel e Vitória Calhau; Isabela, Lorena Bedoya, Pri Back e Gisseli; Marília, Vanessa (Letícia Ferreira) e Byanca Brasil. Técnico: Jonas Urias. FICHA TÉCNICA
Corinthians x Cruzeiro
Campeonato Brasileiro Feminino 2025
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 14 de setembro de 2025, 10h30 