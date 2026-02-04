City x Newcastle: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/02) pela Copa da Liga Inglesa Manchester City e Newcastle jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 04.02.26 16h00 O Manchester City venceu a partida de ida contra o Newcastle por 2 a 0 (X/ @ManCity) Manchester City x Newcastle disputam hoje, quarta-feira (04/02), a volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir City x Newcastle ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Inter x Torino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/02) pela Coppa Italia Inter de Milão e Torino jogam as quartas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Holstein Kiel x Stuttgart: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/02) pela Copa da Alemanha Holstein Kiel e Stuttgart jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Como as equipes chegam para o jogo? Manchester City está na vice-liderança da Premier League com 13 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 45 gols marcados e 19 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas da competição e sua última derrota foi para Newcastle. Já o Newcastle ocupa a 6° posição e acumula 9 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 32 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato Inglês. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Manchester City por 2 a 0. City x Newcastle: prováveis escalações City: Trafford; Matheus Nunes, Khusanov, Aké e Aït-Nouri; Rodri, Reijnders e Bernardo Silva; Foden, Haaland e Semenyo. Técnico: Pep Guardiola. Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn (Botman) e Hall; Willock, Tonali e Ramsey; Barnes, Woltemade e Gordon. Técnico: Eddie Howe. FICHA TÉCNICA Manchester City x Newcastle Copa da Liga Inglesa Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Manchester City newcastle jogos de hoje Copa da Liga Inglesa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Cruzeiro e Coritiba jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 20h30 Paulistão Corinthians x Capivariano: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Paulista Corinthians e Capivariano jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.02.26 19h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 19h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Bahia e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta 05.02.26 23h47 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 Copa do Mundo de Futebol Autista Copa do Mundo de Futebol Autista: Pará na disputa como sede e impulsiona inclusão Primeira edição da competição está prevista para ocorrer no Brasil, em abril de 2025, e Pará pode ser uma das sedes 31.03.24 8h30