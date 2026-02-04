Capa Jornal Amazônia
City x Newcastle: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/02) pela Copa da Liga Inglesa

Manchester City e Newcastle jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

O Manchester City venceu a partida de ida contra o Newcastle por 2 a 0 (X/ @ManCity)

Manchester City x Newcastle disputam hoje, quarta-feira (04/02), a volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir City x Newcastle ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Manchester City está na vice-liderança da Premier League com 13 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 45 gols marcados e 19 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas da competição e sua última derrota foi para Newcastle.

Já o Newcastle ocupa a 6° posição e acumula 9 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 32 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato Inglês.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Manchester City por 2 a 0.

City x Newcastle: prováveis escalações

City: Trafford; Matheus Nunes, Khusanov, Aké e Aït-Nouri; Rodri, Reijnders e Bernardo Silva; Foden, Haaland e Semenyo. Técnico: Pep Guardiola.

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn (Botman) e Hall; Willock, Tonali e Ramsey; Barnes, Woltemade e Gordon. Técnico: Eddie Howe.

FICHA TÉCNICA
Manchester City x Newcastle
Copa da Liga Inglesa
Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra
Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 17h

.
