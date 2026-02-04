Inter x Torino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/02) pela Coppa Italia Inter de Milão e Torino jogam as quartas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 04.02.26 16h00 Nas oitavas de final, o Inter goleou o Venezia por 5 a 1 (X/ @Inter) Inter de Milão x Torino disputam hoje, quarta-feira (04/02), as quartas de final da Copa Itália. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Inter x Torino ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Inter de Milão lidera a Série A italiana e acumula um total de 18 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 52 gols marcados e 19 gols sofridos. Nas oitavas de final da Coppa Italia, o time goleou o Venezia por 5 a 1. Já o Torino ocupa a 13° posição do Campeonato Italiano com 7 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 22 gols marcados e 40 gols sofridos. Na última etapa da Copa da Itália, a equipe venceu Roma por 3 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Holstein Kiel x Stuttgart: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/02) pela Copa da Alemanha Holstein Kiel e Stuttgart jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Inter x Torino: prováveis escalações Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Sucic, Zielinksi, Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro Martínez. Torino: Paleari, Marianucci, Maripán, Coco, Pedersen, Vlasic, Valentino Lázaro, Cesasei, Ilkhan, Che Adams, Duván Zapata FICHA TÉCNICA Inter de Milão x Torino Coppa Italia Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Inter de MIlão Torino jogos de hoje Coppa Italia 2026 Copa da Itália COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Cruzeiro e Coritiba jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 20h30 Paulistão Corinthians x Capivariano: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Paulista Corinthians e Capivariano jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.02.26 19h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 19h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Bahia e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta 05.02.26 23h47 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00