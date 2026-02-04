Capa Jornal Amazônia
Inter x Torino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/02) pela Coppa Italia

Inter de Milão e Torino jogam as quartas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Nas oitavas de final, o Inter goleou o Venezia por 5 a 1 (X/ @Inter)

Inter de Milão x Torino disputam hoje, quarta-feira (04/02), as quartas de final da Copa Itália. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter x Torino ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Inter de Milão lidera a Série A italiana e acumula um total de 18 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 52 gols marcados e 19 gols sofridos. Nas oitavas de final da Coppa Italia, o time goleou o Venezia por 5 a 1.

Já o Torino ocupa a 13° posição do Campeonato Italiano com 7 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 22 gols marcados e 40 gols sofridos. Na última etapa da Copa da Itália, a equipe venceu Roma por 3 a 2.

Inter x Torino: prováveis escalações

InterSommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Sucic, Zielinksi, Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro Martínez.

Torino: Paleari, Marianucci, Maripán, Coco, Pedersen, Vlasic, Valentino Lázaro, Cesasei, Ilkhan, Che Adams, Duván Zapata

FICHA TÉCNICA
Inter de Milão x Torino
Coppa Italia
Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália
Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 17h

.
