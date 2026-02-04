Holstein Kiel x Stuttgart: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/02) pela Copa da Alemanha

Holstein Kiel x Stuttgart disputam hoje, quarta-feira (04/02), as quartas de final da Copa da Alemanha. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Holstein-Stadion, em Kiel, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Holstein Kiel x Stuttgart ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Stuttgart registrou um empate de 1 a 1 com o Union Berlin, uma derrota de 2 a 0 para o Roma, uma vitória de 3 a 0 sobre o Borussia Mönchen, outra de 3 a 2 contra o Young Boys e uma terceira de 1 a 0 sobre o Freiburg.

Já o Holstein passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Dynamo Dresden, outra de 2 a 0 contra o Ferencváros, uma terceira desse mesmo placar contra o Paderborn, um empate de 2 a 2 com o Arminia e uma derrota de 2 a 1 para o Greuther Fürth.

Holstein Kiel x Stuttgart: prováveis escalações

Holstein Kiel​: Weiner; Ivezic, Zec, Komenda; Rosenboom, Tohumcu, Davidsen, Tolkin; Therkelsen, Skrzybski; Harres.

Stuttgart: Bredlow; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Stiller; Bouanani, El-Khannouss, Leweling; Undav.

FICHA TÉCNICA

Holstein Kiel​ x Stuttgart

Copa da Alemanha

Local: Holstein-Stadion, em Kiel, Alemanha

Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 16h45