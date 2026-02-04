Holstein Kiel x Stuttgart: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/02) pela Copa da Alemanha Holstein Kiel e Stuttgart jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 04.02.26 15h45 Em seus últimos jogos, o Stuttgart venceu o Freiburg e o Holstein Kiel perdeu para o Greuther Fürth (Facebook/ @VfB) Holstein Kiel x Stuttgart disputam hoje, quarta-feira (04/02), as quartas de final da Copa da Alemanha. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Holstein-Stadion, em Kiel, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Holstein Kiel x Stuttgart ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Stuttgart registrou um empate de 1 a 1 com o Union Berlin, uma derrota de 2 a 0 para o Roma, uma vitória de 3 a 0 sobre o Borussia Mönchen, outra de 3 a 2 contra o Young Boys e uma terceira de 1 a 0 sobre o Freiburg. Já o Holstein passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Dynamo Dresden, outra de 2 a 0 contra o Ferencváros, uma terceira desse mesmo placar contra o Paderborn, um empate de 2 a 2 com o Arminia e uma derrota de 2 a 1 para o Greuther Fürth. O Borussia Dortmundo venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 1 durante o último sábado (29/11), em partida válida pela Bundesliga. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Holstein Kiel x Stuttgart: prováveis escalações Holstein Kiel: Weiner; Ivezic, Zec, Komenda; Rosenboom, Tohumcu, Davidsen, Tolkin; Therkelsen, Skrzybski; Harres. Stuttgart: Bredlow; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Stiller; Bouanani, El-Khannouss, Leweling; Undav. FICHA TÉCNICA Holstein Kiel x Stuttgart Copa da Alemanha Local: Holstein-Stadion, em Kiel, Alemanha Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Stuttgart Copa da Alemanha Holstein Kiel jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Cruzeiro e Coritiba jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 20h30 Paulistão Corinthians x Capivariano: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Paulista Corinthians e Capivariano jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.02.26 19h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 19h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Bahia e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta 05.02.26 23h47 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00