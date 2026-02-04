Capa Jornal Amazônia
Alavés x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/02) pela Copa del Rey

Alavés e Real Sociedad jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Nas oitavas de final, o Alavés venceu o Rayo Vallecano por 2 a 0 e o Real Sociedad venceu o Osasuna nos pênaltis (Facebook/ @deportivoalaves)

Alavés x Real Sociedad disputam hoje, quarta-feira (04/02), as quartas de final da Copa del Rey. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Mendizorrotza , em Vitoria, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Alavés x Real Sociedad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante as oitavas de final, o Alavés venceu o Rayo Vallecano por 2 a 0 e o Real Sociedad venceu o Osasuna nos pênaltis, após empate de 2 a 2.

Alavés x Real Sociedad: prováveis escalações

Alavés: Fernandez; Tenaglia, Protesoni, Pacheco, Yusi; Calebe, Guridi, Guevara, Rebbach; Martinez, Boye.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Guedes, Gorrotxategi, Soler, Marin; Oskarrson, Oyarzabal.

FICHA TÉCNICA
Alavés x Real Sociedad
Copa del Rey
Local: Estádio Mendizorrotza , em Vitoria, Espanha
Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 17h

