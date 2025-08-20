Cienciano x Bolívar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/08) pela Copa Sudamericana

Cienciano x Bolívar disputam hoje, quarta-feira (20/08), a volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo será realziado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, Peru. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cienciano x Bolívar ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Sulamericana, o Cienciano liderou invicto o Grupo H e somou nesse um total de 2 vitórias e 4 empates.

Já o Bolívar vem do 3° lugar no Grupo G da Copa Libertadores, no qual acumulou apenas 2 vitórias e 4 derrotas.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Bolívar por 2 a 0.

Cienciano x Bolívar: prováveis escalações

Cienciano: Bolado; Valoyes, Galeano e Danilo Ortiz; Neira, Torrejón, Gamero e Beto da Silva; Hohberg, Souza e Garcés (Noronha). Técnico: Carlos Desio.

Bolívar: Lampe; Jesús Sagredo, Echeverria, Gariglio e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus e Cataño; Velásquez, Rodríguez e Cauteruccio. Técnico: Flavio Robatto.

FICHA TÉCNICA

Cienciano x Bolívar

Copa Sudamericana 2025

Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, Peru

Data/Horário: 20 de agosto de 2025, 19h