Juventude x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/08) pelo Brasileirão

Juventude x Vasco da Gama disputam hoje, quarta-feira (20/08), a 20° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Vasco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Juventude é o 18° colocado do Brasileirão com 4 vitórias, 3 empates, 11 derrotas, 15 gols marcados e 18 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Vasco ocupa a 16° posição e soma 5 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 25 gols marcados e 24 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Juventude x Vasco: prováveis escalações

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Ênio (Nenê) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, Hugo Moura (Luiz Gustavo), Lucas Piton; Thiago Mendes (Hugo Moura), Tchê Tchê, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Vasco da Gama

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 20 de agosto de 2025, 19h