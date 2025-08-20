Juventude x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/08) pelo Brasileirão Juventude e Vasco jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 20.08.25 18h00 Vasco soma 4 pontos a mais que Juventude no Brasileirão (X/ @SudamericanaBR) Juventude x Vasco da Gama disputam hoje, quarta-feira (20/08), a 20° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Juventude x Vasco ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Juventude é o 18° colocado do Brasileirão com 4 vitórias, 3 empates, 11 derrotas, 15 gols marcados e 18 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Vasco ocupa a 16° posição e soma 5 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 25 gols marcados e 24 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira Juventude x Vasco: prováveis escalações Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Ênio (Nenê) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini. Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, Hugo Moura (Luiz Gustavo), Lucas Piton; Thiago Mendes (Hugo Moura), Tchê Tchê, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz. FICHA TÉCNICA Juventude x Vasco da Gama Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Data/Horário: 20 de agosto de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasileirão 2025 Juventude vasco da gama jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Estudiantes x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/08) da Libertadores Estudiantes e Cerro Porteño jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 20.08.25 18h00 Campeonato Brasileiro Juventude x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/08) pelo Brasileirão Juventude e Vasco jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.08.25 18h00 Copa Sul-Americana Cienciano x Bolívar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/08) pela Copa Sudamericana Cienciano e Bolívar jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 20.08.25 18h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 20.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 20.08.25 7h00 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 Futebol Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4 20.08.25 9h45 Futebol Remo vai a Curitiba enfrentar o líder da Série B com cinco desfalques; veja O técnico António Oliveira terá bastante trabalho para arrumar a onzena que tentará vencer o Coxa para voltar ao G4 20.08.25 15h43