Estudiantes x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/08) da Libertadores Estudiantes e Cerro Porteño jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 20.08.25 18h00 Estudiantes venceu a partida de ida contra Cerro Porteño por 1 a 0. (X/ @Libertadores) Estudiantes x Cerro Porteño disputam hoje, quarta-feira (20/08), a volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Estudiantes x Cerro Porteño ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos, o Estudiantes terminou na liderança do Grupo A e acumulou um total de 4 vitórias e 2 derrotas. Já o Cerro Porteño ficou em 2° lugar no Grupo G e somou nesse 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de Estudiantes por 1 a 0. Estudiantes x Cerro Porteño: prováveis escalações Estudiantes: Muslera; Meza, Pirez, Rodríguez e Arzamendia; Medina e Piovi; Palacios, Castro, Cetre e Carrillo. Técnico: Eduardo Dominguez. Cerro Porteño: Arias; Dominguez, Pérez, Quintana e Riveros; Viera e Morel; Iturbe, Gómez, Aliseda e Torres. Técnico: Diego Martínez. FICHA TÉCNICA Estudiantes x Cerro Porteño Copa Libertadores da América Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina Data/Horário: 20 de agosto de 2025, 19h