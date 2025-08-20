Capa Jornal Amazônia
Estudiantes x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/08) da Libertadores

Estudiantes e Cerro Porteño jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Estudiantes venceu a partida de ida contra Cerro Porteño por 1 a 0. (X/ @Libertadores)

Estudiantes x Cerro Porteño disputam hoje, quarta-feira (20/08), a volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Estudiantes x Cerro Porteño ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o Estudiantes terminou na liderança do Grupo A e acumulou um total de 4 vitórias e 2 derrotas.

Já o Cerro Porteño ficou em 2° lugar no Grupo G e somou nesse 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de Estudiantes por 1 a 0.

Estudiantes x Cerro Porteño: prováveis escalações

Estudiantes: Muslera; Meza, Pirez, Rodríguez e Arzamendia; Medina e Piovi; Palacios, Castro, Cetre e Carrillo. Técnico: Eduardo Dominguez.

Cerro Porteño: Arias; Dominguez, Pérez, Quintana e Riveros; Viera e Morel; Iturbe, Gómez, Aliseda e Torres. Técnico: Diego Martínez.

FICHA TÉCNICA
Estudiantes x Cerro Porteño
Copa Libertadores da América
Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina
Data/Horário: 20 de agosto de 2025, 19h

