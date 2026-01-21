Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Chelsea x Pafos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League

Chelsea e Pafos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Chelsea soma 4 pontos a mais que o Pafos na Champions League (X/ @ChelseaFC)

Chelsea x Pafos disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 7° rodada da Champions League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Chelsea x Pafos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Chelsea é o 14° colocado da Champions League e acumula um total de 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 13 gols marcados e 8 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Pafos está em 29° lugar com 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 4 gols marcados e 9 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas da Liga dos Campeões.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira

image Slavia x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/01) pela Champions League
Slavia Praha e Barcelona jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

image Olympique x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League
Olympique de Marseille e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Chelsea x Pafos: prováveis escalações

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Fofana, Badiashile, Hato; Enzo Fernández, Andrey Santos; Tyrique George, Pedro Neto, Garnacho; Delap. Técnico: Liam Rosenior.

Pafos: Miguel; Bruno, Luckassen, Langa, Pileas; Pepe, Sunjic, Quina; Dragômico, Silva, Orsic. Técnico: Albert Celades.

FICHA TÉCNICA
Chelsea x Pafos
Champions League
Local: Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra
Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 17h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

chelsea

Pafos

jogos de hoje

Champions League

Liga dos Campeões
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

22.01.26 7h00

REVIRAVOLTA

Independente desiste de ação e libera início do Parazão 2026

Clube havia pedido suspensão do campeonato horas antes, mas protocolou recuo ainda na noite desta quarta (21); motivo da desistência não foi informado

21.01.26 21h06

LUTA PELA VIDA

Técnico do Águia de Marabá segue em coma induzido seis dias após acidente

Ronan Tyezer permanece sem resposta neurológica; exames vão avaliar função cerebral até sábado

21.01.26 19h50

Paulistão

São Paulo x Portuguesa: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/01) pelo Campeonato Paulista

São Paulo e Portuguesa jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

21.01.26 18h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

VITÓRIA

Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha

Esta será a quinta final da equipe na Copinha, sendo a segunda nos últimos três anos

22.01.26 0h07

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

22.01.26 7h00

EMPATE

Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos

A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e o América conseguiu abrir o placar aos 14 minutos

21.01.26 23h57

Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação

21.01.26 23h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda