Chelsea x Pafos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League

Chelsea x Pafos disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 7° rodada da Champions League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chelsea x Pafos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Chelsea é o 14° colocado da Champions League e acumula um total de 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 13 gols marcados e 8 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Pafos está em 29° lugar com 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 4 gols marcados e 9 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas da Liga dos Campeões.

Chelsea x Pafos: prováveis escalações

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Fofana, Badiashile, Hato; Enzo Fernández, Andrey Santos; Tyrique George, Pedro Neto, Garnacho; Delap. Técnico: Liam Rosenior.

Pafos: Miguel; Bruno, Luckassen, Langa, Pileas; Pepe, Sunjic, Quina; Dragômico, Silva, Orsic. Técnico: Albert Celades.

FICHA TÉCNICA

Chelsea x Pafos

Champions League

Local: Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 17h