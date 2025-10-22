Chelsea x Ajax: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/10) pela Champions League

Chelsea x Ajax disputam hoje, quarta-feira (22/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chelsea x Ajax ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Ajax passou por derrota de 2 a 0 para o Inter de Milão e de 4 a 0 para o Olympique de Marseille.

Já o Chelsea registrou uma derrota de 3 a 1 para o Bayern de Munique e uma vitória de 1 a 0 sobre o Benfica.

Chelsea x Ajax: prováveis escalações

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Fofana, Adarabioyo e Cucurella; Andrey Santos, Caicedo e Estêvão; Pedro Neto, Garnacho e Guiu. Técnico: Enzo Maresca.

Ajax: Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas e Lucas Rosa; Klaassen, Kenneth Taylor e Oscar Gloukh; Edvardsen, Godts e Weghorst. Técnico: Johnny Heitinga.

FICHA TÉCNICA

Chelsea x Ajax

Champions League

Local: Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 22 de outubro de 2025, 16h