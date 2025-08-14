Central Córdoba x Lanús: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pela Copa Sudamericana

Central Córdoba x Lanús disputam hoje, quinta-feira (14/08), a ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Central Córdoba x Lanús ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Sulamericana, Lanús liderou invicto o Grupo G e acumulou um total de 3 vitórias e 3 empates.

Já a Central Córdoba vem do 3° lugar do Grupo C da Copa Libertadores, no qual somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Central Córdoba x Lanús: prováveis escalações

Central Córdoba: Aguerre; Moyano, Abascia, Galván, Cufré; Juárez, Florentin, Perello, Besozzi, Godoy; Heredia.

Lanús: Losada; Marcich, Canale, Izquierdoz, Perez; Cardozo, Medina, Aquino, Watson, Salvio; Castillo.

FICHA TÉCNICA

Central Córdoba x Lanús

Copa Sudamericana 2025

Local: Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, Argentina

Data/Horário: 14 de agosto de 2025, 21h30