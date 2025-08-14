Central Córdoba x Lanús: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pela Copa Sudamericana Central Córdoba e Lanús jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 14.08.25 20h30 A partida de volta entre as equipes será realizada às 21h30 da próxima quinta-feira, dia 21 (Facebook/ @clublanusoficial) Central Córdoba x Lanús disputam hoje, quinta-feira (14/08), a ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Central Córdoba x Lanús ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Copa Sulamericana, Lanús liderou invicto o Grupo G e acumulou um total de 3 vitórias e 3 empates. Já a Central Córdoba vem do 3° lugar do Grupo C da Copa Libertadores, no qual somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira Botafogo x LDU Quito: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/08) da Libertadores Botafogo e LDU Quito jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Central Córdoba x Lanús: prováveis escalações Central Córdoba: Aguerre; Moyano, Abascia, Galván, Cufré; Juárez, Florentin, Perello, Besozzi, Godoy; Heredia. Lanús: Losada; Marcich, Canale, Izquierdoz, Perez; Cardozo, Medina, Aquino, Watson, Salvio; Castillo. FICHA TÉCNICA Central Córdoba x Lanús Copa Sudamericana 2025 Local: Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, Argentina Data/Horário: 14 de agosto de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Sudamericana 2025 Central Córdoba Lanús jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Campeonato Brasileiro Feminino Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (15/08) pelo Brasileirão Feminino Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 15.08.25 20h00 Campeonato Argentino Racing x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/08) pelo Campeonato Argentino Racing Club x Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 15.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Amazonas FC x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/08) pela Série B Amazonas e América-MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 15.08.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES REFORÇO Atacante deixa o Caxias e deve acertar com o Remo para a Série B Com a camisa do clube gaúcho na Série C desse ano, Eduardo Melo tem 3 gols e 2 assistências em 12 jogos 14.08.25 22h03 Futebol Atacante ex-Remo, Fernandinho é dispensado do Brusque-SC uma semana após ser contratado Segundo assessoria do clube de Santa Catarina, rescisão ocorreu a pedido do próprio jogador. 28.07.22 14h48 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 Campeonato Brasileiro Série B Avaí x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/06) pela Série B Avaí e Guarani jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.06.24 18h00