Botafogo x LDU Quito: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/08) da Libertadores

Botafogo x LDU Quito disputam hoje, quinta-feira (14/08), a ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x LDU Quito ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, o Botafogo foi vice-líder do Grupo A com um total de 4 vitórias e 2 derrotas.

Já a LDU Quito foi o 1° colocado do Grupo C e acumulou nesse 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Botafogo x LDU Quito: prováveis escalações

Botafogo: John (Léo Linck); Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan e Danilo; Savarino, Artur e Álvaro Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

LDU Quito: Valle; Aimar, Ade Erique e Quintero; Gruezo , Villamil, Pastran, Díaz e Medina; Alvarado. Técnico: Tiago Nunes.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x LDU Quito

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 14 de agosto de 2025, 19h