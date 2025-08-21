CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão!

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai divulgar em breve um pacote de mudanças nas competições nacionais, a partir da próxima temporada. O presidente da entidade, Samir Xaud, confirmou em entrevista ao O Globo e no podcast Toca e Passa que a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa Verde e a Copa do Brasil passarão por reformulações, em um movimento que também envolve ajustes na Copa do Nordeste e até conversas com a Conmebol para a Libertadores.

A Série D, hoje disputada por 64 clubes, deve ter sua participação ampliada. A proposta tem como objetivo principal garantir calendário mais longo para equipes de menor investimento, que atualmente ficam sem competições durante boa parte do ano. Além da ampliação, a CBF estuda um modelo de disputa que permita maior visibilidade e sustentabilidade financeira para os clubes.

Na Copa do Brasil, competição que reúne 92 times de todo o país, a ideia é incluir ainda mais participantes, mas sem sobrecarregar as equipes da Série A e B, que já enfrentam um calendário apertado. “A gente está fazendo um rearranjo de todas as nossas competições para conseguir encaixar no calendário brasileiro como o mínimo de prudência”, afirmou Xaud.

Já a Copa Verde, torneio regional que reúne clubes do Norte e Centro-Oeste, além do Espírito Santo, também deve passar por ajustes. A tendência é que a competição seja fortalecida com mais jogos e melhores condições de disputa, ampliando a vitrine para equipes da região. A Copa do Nordeste segue a mesma linha, com mudanças que devem impactar diretamente a fase de grupos.

As conversas com a Conmebol envolvem a tentativa de transformar as duas vagas da Pré-Libertadores concedidas ao Brasil em uma vaga direta na fase de grupos, reduzindo assim o excesso de partidas no calendário. A expectativa é de que, dentro de 50 dias, a CBF divulgue o projeto detalhado com todas as mudanças.