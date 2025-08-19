CBF suspende produção de camisa vermelha da Seleção após decisão de Samir Xaud Segundo o presidente, a decisão não foi motivada por questões políticas, mas sim pela ausência de ligação da tonalidade com a identidade histórica da equipe nacional O Liberal 19.08.25 17h12 Samir Xaud confirmou o veto à camisa vermelha da seleção brasileira. (Rafael Ribeiro/CBF) O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, confirmou nesta semana que pediu à Nike a interrupção imediata da fabricação de um novo modelo da Seleção Brasileira na cor vermelha. A determinação ocorreu logo após ele assumir o comando da entidade, em substituição a Ednaldo Rodrigues, que havia autorizado o início da produção. Segundo Xaud, a decisão não foi motivada por questões políticas, mas sim pela ausência de ligação da tonalidade com a identidade histórica da equipe nacional. “Foi um assunto delicado. Muita gente levou para o lado político, mas eu levei para o lado do Brasil, das cores da nossa bandeira. Azul, amarelo, verde e branco são as cores que devem ser seguidas”, declarou o dirigente. VEJA MAIS Luxemburgo critica Neymar e sugere caminho para seleção: 'Tem um ego maior do que ele' O técnico, que possui vasta experiência no futebol nacional e já trabalhou com diversos talentos, fez uma análise crítica sobre a estrutura do futebol brasileiro Ancelotti definirá em 25 de agosto a convocação da seleção para últimos jogos das Eliminatórias Esta será a segunda convocação feita por Ancelotti desde que assumiu o comando da equipe nacional Com indicação de Ancelotti, seleção brasileira vai ter um novo observador técnico Além de observar as seleções adversárias, o italiano de 63 anos vai contribuir na preparação da equipe para os jogos, com estudos aprofundados dos adversários O mandatário revelou que o uniforme alternativo já estava em fase de confecção quando optou por agir. “Eu fui contra a camisa vermelha, não por questão política. Realmente estava em produção. Fiz uma reunião urgente com a Nike, pedi que parasse a produção. Eu, particularmente, não gostei”, afirmou. Com a decisão, a Seleção seguirá utilizando apenas as combinações tradicionais que remetem às cores nacionais, reforçando a simbologia da camisa amarela, azul e branca como referência mundial do futebol brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol cbf seleção brasileira samir xaud futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sul-Americana Fluminense x América: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/08) pela Sudamericana Fluminense e América de Cali jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Mushuc Runa x Independiente: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (19/08) pela Copa Sudamericana Mushuc Runa e Independiente del Valle jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 Copa Libertadores da América Racing x Peñarol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/08) da Libertadores Racing Club e Peñarol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 Copa Libertadores da América São Paulo x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19) da Libertadores São Paulo e Atlético Nacional jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES ACIDENTE Armador do Flamengo é atropelado por moto no Rio O recém-contratado para o NBB, foi atingido por moto enquanto pedalava para treino 20.08.25 0h24 São Paulo 'exorciza' fantasma dos pênaltis diante de 57 mil e avança às quartas da Libertadores 20.08.25 0h02 OLHA O PIX! Governo do Pará libera verba e Paysandu promete pagar dívida com Torreense nesta quarta-feira Com o pagamento do débito, o Frontini afirma que as negociações de reforços prosseguirão intensamente. Dois jogadores da Série C já assinaram pré-contrato com o Papão 19.08.25 21h12 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12