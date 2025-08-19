Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

CBF suspende produção de camisa vermelha da Seleção após decisão de Samir Xaud

Segundo o presidente, a decisão não foi motivada por questões políticas, mas sim pela ausência de ligação da tonalidade com a identidade histórica da equipe nacional

O Liberal
fonte

Samir Xaud confirmou o veto à camisa vermelha da seleção brasileira. (Rafael Ribeiro/CBF)

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, confirmou nesta semana que pediu à Nike a interrupção imediata da fabricação de um novo modelo da Seleção Brasileira na cor vermelha. A determinação ocorreu logo após ele assumir o comando da entidade, em substituição a Ednaldo Rodrigues, que havia autorizado o início da produção.

Segundo Xaud, a decisão não foi motivada por questões políticas, mas sim pela ausência de ligação da tonalidade com a identidade histórica da equipe nacional. “Foi um assunto delicado. Muita gente levou para o lado político, mas eu levei para o lado do Brasil, das cores da nossa bandeira. Azul, amarelo, verde e branco são as cores que devem ser seguidas”, declarou o dirigente.

O mandatário revelou que o uniforme alternativo já estava em fase de confecção quando optou por agir. “Eu fui contra a camisa vermelha, não por questão política. Realmente estava em produção. Fiz uma reunião urgente com a Nike, pedi que parasse a produção. Eu, particularmente, não gostei”, afirmou.

Com a decisão, a Seleção seguirá utilizando apenas as combinações tradicionais que remetem às cores nacionais, reforçando a simbologia da camisa amarela, azul e branca como referência mundial do futebol brasileiro.

