Com indicação de Ancelotti, seleção brasileira vai ter um novo observador técnico

A CBF anunciou nesta quinta-feira um novo integrante na comissão técnica da seleção brasileira: o italiano Luigi Vito La Sala. Ele chega "para acompanhar adversários e produzir relatórios que visam contribuir na melhor preparação possível" para os próximos da equipe nacional.

"Gigi" La Sala é conhecido de longa data do treinador da seleção brasileira Carlo Ancelotti. Os dois acumularam passagens em diversos clubes europeus como Parma, Chelsea, Paris Saint Germain e Real Madrid.

Além de observar as seleções adversárias, o italiano de 63 anos vai contribuir na preparação da equipe para os jogos, com estudos aprofundados dos adversários. No relatório ele deverá especificar estruturas de jogo, principais características, entre outras demandas.

Luigi também vai ficar incumbido de observar os atletas de cada equipe adversária, juntando-se ao trabalho já desempenhado pelos analistas de desempenho da seleção brasileira.

Terceiro colocado na tabela das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 com 25 pontos, o Brasil volta a campo para os dois jogos da Data Fifa, que acontecem em setembro.

O primeiro compromisso é no dia quatro de setembro (quinta-feira), quando o time comandado por Ancelotti recebe o Chile, no Maracanã, em jogo válido pela 17ª rodada. Quatro dias depois, a delegação brasileira visita a Bolívia em La Paz.