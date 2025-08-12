Capa Jornal Amazônia
Ancelotti definirá em 25 de agosto a convocação da seleção para últimos jogos das Eliminatórias

Esta será a segunda convocação feita por Ancelotti desde que assumiu o comando da equipe nacional

Estadão Conteúdo
fonte

Carlo Ancelotti (Foto: @rafaelribeirorio I CBF)

O técnico Carlo Ancelotti anunciará no dia 25 de agosto a lista dos 23 jogadores convocados para os dois últimos compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil, já classificado para o Mundial e atualmente na terceira colocação das Eliminatórias com 25 pontos, enfrentará o Chile no dia 5 de setembro, no Maracanã, e visitará a Bolívia no dia 9, em El Alto.

Esta será a segunda convocação feita por Ancelotti desde que assumiu o comando da equipe nacional. Na lista anterior, o treinador manteve nomes experientes como o goleiro Alisson e o zagueiro Marquinhos, apostando também no retorno de Casemiro, peça fundamental para o equilíbrio do meio-campo. Paralelamente, deu espaço a jovens promissores, como o atacante Estêvão, o meio-campista Andrey Santos e o defensor Beraldo, sinalizando a intenção de mesclar experiência e renovação no elenco.

Nas últimas semanas, a comissão técnica acompanhou de perto o desempenho dos jogadores em competições nacionais e internacionais, incluindo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e as principais ligas europeias. Essas observações serão levadas em conta para ajustar a convocação, visando reforçar o grupo e manter o padrão competitivo da equipe.

Mesmo com a vaga assegurada na Copa do Mundo, Ancelotti reforça a importância de manter o alto nível de exigência e competitividade nas partidas finais das Eliminatórias. Os confrontos contra Chile e Bolívia exigirão estratégias diferentes, dadas as características físicas e táticas dos adversários, além dos desafios da altitude e outras variáveis ambientais.

O período de preparação para esses jogos será realizado integralmente no centro de treinamento da CBF na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A delegação seguirá para a Bolívia apenas na véspera da partida, preservando o descanso e a adaptação dos atletas.

A seleção terá ainda seis amistosos nas Datas FIFA de outubro, novembro e março antes da convocação final para a Copa do Mundo, prevista para o final de maio de 2026. O sorteio dos grupos do Mundial será realizado em dezembro, nos Estados Unidos, dando início à reta final da preparação para o torneio.

Palavras-chave

futebol

seleção brasileira

Carlo Ancelotti

Eliminatórias
Esportes
