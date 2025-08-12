Ancelotti definirá em 25 de agosto a convocação da seleção para últimos jogos das Eliminatórias Esta será a segunda convocação feita por Ancelotti desde que assumiu o comando da equipe nacional Estadão Conteúdo 12.08.25 16h28 Carlo Ancelotti (Foto: @rafaelribeirorio I CBF) O técnico Carlo Ancelotti anunciará no dia 25 de agosto a lista dos 23 jogadores convocados para os dois últimos compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil, já classificado para o Mundial e atualmente na terceira colocação das Eliminatórias com 25 pontos, enfrentará o Chile no dia 5 de setembro, no Maracanã, e visitará a Bolívia no dia 9, em El Alto. Esta será a segunda convocação feita por Ancelotti desde que assumiu o comando da equipe nacional. Na lista anterior, o treinador manteve nomes experientes como o goleiro Alisson e o zagueiro Marquinhos, apostando também no retorno de Casemiro, peça fundamental para o equilíbrio do meio-campo. Paralelamente, deu espaço a jovens promissores, como o atacante Estêvão, o meio-campista Andrey Santos e o defensor Beraldo, sinalizando a intenção de mesclar experiência e renovação no elenco. Nas últimas semanas, a comissão técnica acompanhou de perto o desempenho dos jogadores em competições nacionais e internacionais, incluindo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e as principais ligas europeias. Essas observações serão levadas em conta para ajustar a convocação, visando reforçar o grupo e manter o padrão competitivo da equipe. Mesmo com a vaga assegurada na Copa do Mundo, Ancelotti reforça a importância de manter o alto nível de exigência e competitividade nas partidas finais das Eliminatórias. Os confrontos contra Chile e Bolívia exigirão estratégias diferentes, dadas as características físicas e táticas dos adversários, além dos desafios da altitude e outras variáveis ambientais. O período de preparação para esses jogos será realizado integralmente no centro de treinamento da CBF na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A delegação seguirá para a Bolívia apenas na véspera da partida, preservando o descanso e a adaptação dos atletas. A seleção terá ainda seis amistosos nas Datas FIFA de outubro, novembro e março antes da convocação final para a Copa do Mundo, prevista para o final de maio de 2026. O sorteio dos grupos do Mundial será realizado em dezembro, nos Estados Unidos, dando início à reta final da preparação para o torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Carlo Ancelotti Eliminatórias COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR 12.08.25 17h08 SÉRIE B João Vieira comemora gol da vitória e projeta clássico contra o Goiás pela Série B Volante marcou o único gol do Vila Nova sobre o Paysandu e quer ampliar invencibilidade no duelo goiano 12.08.25 16h48 FUTEBOL Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques 12.08.25 15h59 Futebol Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final 12.08.25 12h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 Tabela Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela Time bicolor perde a chance de fechar a rodada fora do Z-4 com tropeço diante do Tigre; Leão Azul volta a figurar entre os cinco primeiros 12.08.25 8h52