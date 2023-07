Camisa 5 do Brasil fala sobre expectativa para duelo contra a França: 'Vamos nos preparar bem'

Após a vitória do Brasil por 4 a 0 sobre o Panamá, pela Copa do Mundo, Luana, meio-campista, falou sobre a próxima adversária da seleção canarinho: a França. No jogo de estreia, a camisa 5 não emplacou gols, mas encerrou a partida como um dos destaques do time e garantiu que a equipe irá se preparar da melhor forma para enfrentar as francesas.

Luana exaltou o desempenho individual e coletivo das brasileiras no jogo desta segunda-feira (24), na Australia, pelo grupo F do Mundial. Em entrevista ao SporTV, a jogadora declarou que a atenção da equipe verde-amarela está focada no próximo desafio, que será um dos mais importantes nesta fase de grupos.

"Sabemos que a França é uma adversária muito forte. Elas jogam muito na transição, são fortes e bem intensas. Vamos estudar bem, nos preparar bem e tenho certeza que a Pia [Sundhage] virá com a melhor tática possível", contou Bertolucci.

Além disso, a camisa 5 também falou sobre o seu papel e como se prepara para garantir um resultado positivo dentro dos gramados. "É uma posição fundamental, pois temos um time muito ofensivo. Eu procuro ler o jogo e ir adiantando as jogadas para as meninas não terem medo de atacar, tentando sempre fazer o melhor que posso", explicou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)