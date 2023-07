Depois de um ano afastada dos gramados, Marta volta à Seleção Brasileira para a sexta Copa do Mundo

Marta retorna à Seleção Brasileira após um período de ausência que durou quase um ano. A última partida da atacante pela equipe foi em 22 de fevereiro de 2022, no empate sem gols contra a Finlândia, durante o quadrangular da França. Em março, durante uma partida do seu clube, o Orlando Pride, na liga norte-americana contra o North Carolina Courage, a jogadora precisou ser substituída com pouco mais de meia hora de jogo devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Após passar por uma cirurgia em 14 de abril, Marta enfrentou um longo processo de recuperação que exigiu muita disciplina. Durante esse período, a atleta ficou de fora dos amistosos de 2022 e não foi convocada por Pia Sundhage para a Copa América, onde a equipe conquistou o oitavo título regional e a vaga no torneio feminino Olímpico de futebol em Paris 2024.

Com cinco participações em Jogos Olímpicos e sendo eleita seis vezes como a melhor futebolista do mundo, Marta é uma das maiores jogadoras da história da modalidade, com um currículo repleto de conquistas e recordes. Em setembro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prestou-lhe homenagem com uma estátua de cera no Museu Seleção Brasileira.

"A recuperação é complicada, mas com muita dedicação e força de vontade, o que só depende de mim, poderei estar na Seleção com as meninas", disse Marta em entrevista ao site 'Dibradoras'. À revista 'Placar', ela acrescentou: "Estou correndo e não tenho sentido dor. Mas sem colocar expectativas ou data pra voltar. O tempo dirá se realmente vai acontecer ou não."

E aconteceu. Em janeiro, Marta voltou aos treinos com bola pelo Orlando Pride e, dias depois, foi convocada por Sundhage para integrar a Seleção Brasileira na She Believes Cup de 2023. Em um ano marcado pela Copa do Mundo FIFA e a proximidade com Paris 2024, a presença de Marta na lista de convocadas é um indicativo de que ela pode fazer ainda mais história.

História

Desde 2002, Marta faz parte do plantel principal da Seleção Brasileira feminina. Ao longo de sua trajetória, acumulou 183 jogos e 119 gols pela equipe, participando de cinco edições de Mundiais FIFA e Jogos Olímpicos, onde balançou as redes em 13 ocasiões. Em Copas do Mundo, marcou 17 vezes, estabelecendo-se como a maior artilheira da história, entre mulheres e homens, nos torneios de 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019.

Esses impressionantes números não surpreendem, considerando que Marta deixou sua terra natal, Alagoas, aos 14 anos para jogar profissionalmente no Vasco da Gama. Além disso, ela teve passagens bem-sucedidas por outros clubes nacionais e internacionais, como o Umeå, da Suécia, onde conquistou quatro prêmios de melhor atleta do mundo da FIFA, entre 2006 e 2009, além de outros dois em 2010 e 2018.

Em sua jornada, a jogadora também atuou no futebol dos Estados Unidos, onde alcançou destaque no Orlando Pride, conquistando diversos títulos e batendo recordes pela franquia. Agora, recuperada da lesão, Marta pode ser titular novamente na She Believes Cup de 2023 e, no dia de seu aniversário (19 de fevereiro) tem a oportunidade de presentear os torcedores brasileiros com seu talento e balançar as redes. Essa é uma chance para a jogadora retomar a trajetória de títulos, conquistas e recordes em sua brilhante carreira.