Copa do Mundo Feminina: no Ver-o-Peso, torcedoras comemoram vitória do Brasil contra o Panamá

A Seleção Brasileira Feminina de Futebol fez sua estreia em grande estilo na Copa do Mundo, na manhã desta segunda-feira (24), em uma goleada de 4 a 0 contra o Panamá. O jogo, válido pelo Grupo F, ocorreu no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália. Na Feira do Ver-O-Peso, em Belém, torcedoras e torcedores acompanharam os lances em telas disponibilizadas pelos comerciantes nos boxes, vibraram com a vitória e fizeram “bolões” com as apostas de placar.

Foi o caso da feirante e enfermeira Brenda Oliveira, de 28 anos, que não só organizou o “bolão” entre os comerciantes dos boxes de bombons regionais e polpas de frutas, como também divulgou a Copa do Mundo de futebol feminino entre os colegas de trabalho. Ela fez a sugestão de placar vencedor e faturou R$ 100, uma comemoração dupla: pelo desempenho das meninas da seleção e com dinheiro no bolso.

“Já gritei tanto que eu estou ficando até sem voz aqui. Desempenho perfeito das nossas meninas, que vêm crescendo a cada partida. Bia [Zaneratto, a dona de um dos gols], Ary Borges [que fez três dos quatro gols]... A gente é demais. Hoje, posso igualar a seleção feminina com a seleção masculina. Espero que a gente leve o título mundial e eu siga ganhando todos os ‘bolões’”, brincou. “A gente precisa que seja chamada mais atenção para o futebol feminino”, acrescenta.

Entre as torcedoras, o sentimento é de que o bom desempenho das jogadoras é uma demonstração do poder de todas as mulheres. A cozinheira Valquíria Soares, 35, foi trabalhar hoje com a camisa do box personalizada com o escudo da seleção. “Torço para que elas possam levar a Copa do Mundo e que seja tudo de bom, que elas elevem o nome das mulheres, porque muitos não acreditam na nossa capacidade e no nosso futebol”, protesta.

“Eu vejo que elas estão avançadas e bem preparadas para levar [o título]. Eu acho que isso é bom porque agora a gente começa a ser olhada com respeito, porque muitos antes não nos olhavam com a visão de que somos pessoas com capacidade de conseguirem algo, então esse destaque é uma honra para todas nós”, reflete Valquíria.

Erveira tem ‘Vence Tudo’ para dar sorte à seleção feminina

A estreia da seleção feminina já foi boa, mas toda ajuda é bem vinda para garantir o Brasil na final da Copa do Mundo e como já é tradicional nos torneios mundiais, os torcedores recorrem às superstições. A erveira Andréa Rêgo, de 48 anos, apresenta quais são os melhores banhos atrativos para torcer pelo time. “Tem o ‘Vence Tudo’ para elas vencerem os jogos, o ‘Abre Caminho’ para abrir o caminho delas e o ‘Chama’ para chamar muita sorte para todas nós”, sugere.

A feirante foi uma das mais empolgadas torcedoras na manhã desta segunda: “Toda vez que o Brasil joga, eu visto a camisa de seleção, coloco a bandana e tudo. A força da mulher é uma coisa muito espetacular e sensacional, eu gosto muito do jogo feminino, eu torço demais pro Brasil, principalmente para as mulheres que são guerreiras, fortes, determinadas e corajosas que nem eu”.

O próximo jogo do Brasil feminino na Copa do Mundo vai ser contra a França no sábado, 29 de julho, pela segunda rodada do grupo F.