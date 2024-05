Grupo Liberal reúne assinantes no shopping Bosque Grão-Pará para celebrar o Dia das Mães

O Grupo Liberal, em parceria com o Shopping Bosque Grão-Pará, homenageou, na tarde desta sexta-feira (17), as mães assinantes que acompanham o conteúdo ao longo dos anos. As mães selecionadas foram contempladas com brindes, coffee break e uma sessão de cinema, em que elas escolheram o filme de sua preferência, que está em cartaz no UCI Bosque Grão-Pará.

A advogada Késia Gonçalves Farias é assinante de O Liberal há aproximadamente oito anos. Ela diz que sua relação com a informação é muito estreita, por isso, gosta de consumir conteúdos jornalísticos. “Eu sou consumidora de notícias. Hoje com o digital ficamos quase que 24 horas ligados em informações", declarou.

Kesia acrescenta ainda que, com a vida acelerada, o digital lhe proporciona informação de forma mais rápida e interativa. Sobre a programação do Dias das Mães, ela disse que ficou feliz, pois no domingo que celebra a data ela não pôde se divertir. “Eu fiquei muito feliz com esse convite, pois no Dias das Mães eu não pude aproveitar nada. E como já estou bem, estou podendo celebrar com a minha família”, pontua a assinante.

Fátima Maria Barros Teixeira, 70, recebeu a homenagem ao lado do marido e do neto. Ela diz que o hábito de ler jornal é antigo em sua família. “O meu marido é viciado, nós tomamos café fazendo a leitura do jornal. E essa prática passa de pai para filho. Os nossos netos têm o mesmo hábito”, destaca Fátima.

Sobre o convite, ela diz que ficou feliz, pois é uma forma de descontrair e se divertir ao lado da família. “É sempre bom participar desse tipo de programação, pois além de passear com a família a gente também interage com outras pessoas. Além dessa programação, já participei da Rainha das Rainhas como convidada”, recordou a assinante.

A gerente de marketing do Shopping Bosque Grão-Pará, Raphaella Rocha, diz que o Grupo Liberal é parceiro desde a inauguração, e quando o shopping foi procurado para ser parceiro aceitou a proposta de imediato. “A gente se sente satisfeito em trazer essa comemoração das mães para o nosso espaço, pois o shopping também está finalizando a campanha das mães e é sempre bom ter essas pessoas agregadas ao nosso espaço. Presentear e acolher esses consumidores é também presentear e acolher os nossos”, pontua a gerente.

O gerente de Mercado Leitor do Grupo Liberal, Sérgio Oliveira, conta que a sua equipe tem planejado durante o ano inteiro eventos de relacionamento com os assinantes de O Liberal. O Grupo Liberal por meio do Mercado Leitor, do departamento de assinaturas, convidou algumas mães com seus filhos a assistirem uma sessão de cinema, participarem do coffee break e também receberem um brinde especial. “A gente sabe que o dia das mães é uma data que não deve ser celebrada apenas um dia. Todos os dias é dia das mães. Diante dessa importância, a gente escolhe alguns assinantes para celebrar esse momento”, destaca Sérgio Oliveira.