Marta comemora goleada do Brasil em estreia na Copa: 'Fruto do trabalho coletivo'

A camisa 10 Marta analisou o desempenho da seleção brasileira após a estreia com goleada de 4 a 0 sobre o Panamá, na Copa do Mundo 2023. Em entrevista dada após o jogo, a atacante disse que o resultado em campo foi fruto da dedicação e do preparo durante meses de todas as jogadoras.

"Depois que fizemos o quarto gol, fomos para cima, continuamos tentando fazer mais. As meninas que entraram estavam com vontade de fazer mais um 'golzinho', isso é normal. O que criamos hoje é fruto do trabalho coletivo que estamos fazendo há bastante tempo. Esperamos que continue assim a Copa inteira, para quem sabe a gente conquistar o título no final", declarou a atacante.

Marta entrou na partida aos 29 minutos do segundo tempo e substituiu Ary Borges, grande destaque do jogo contra o Panamá. A meio-campista de 23 anos marcou três dos quatro gols da Seleção Brasileira no estádio Hindmarsh e também foi elogiada pela camisa 10.

"Feliz demais por ela. Fazer três gols numa estreia não é fácil, ela foi abençoada. Ainda deu uma assistência, então são quase quatro gols. Fiquei honrada de entrar no lugar dela, fiquei até mais tranquila. Entrei quando o jogo estava mais tranquilo para o Brasil", comemorou Marta.

No Mundial, a equipe comandada por Pia Sundhage é líder do Grupo F com o resultado positivo na estreia, após o empate de 0 a 0 entre França e Jamaica, ambas do mesmo grupo. Agora, o Brasil fará o segundo jogo na Copa do Mundo no próximo sábado (29), às 7 horas, contra a França.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)