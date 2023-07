Canarinha Guerreira: torcedores criam mascote da Seleção Feminina para Copa do Mundo

Com um olhar determinado que transmite a garra e a força das jogadoras brasileiras, a Canarinha Guerreira está contagiando a torcida e viralizando nas redes sociais. A mascote foi criada 100% de forma independente por torcedores para representar a animação do Brasil durante a Copa do Mundo Feminina 2023.

A mascote é uma versão feminina do famoso Canarinho Pistola, símbolo do futebol masculino, e desempenha um papel importante na conscientização sobre a importância da igualdade de gênero no esporte.

Projeto dos torcedores conseguiu levar a mascote para a Copa Do Mundo Feminina de 2023 na Austrália. (Instagram/@canarinhaguerreira)

Em entrevista, o publicitário Gabriel Morais, um dos idealizadores, falou sobre a iniciativa. "A gente percebeu que a seleção feminina não tem mascote. A masculina tem o Canarinho Pistola, aquele macho alfa, bravo, arrogante. E ele não traduz o espírito da seleção feminina", disse.

Um financiamento coletivo, conhecido como "vakinha", foi criado para levar a Canarinha até a Austrália para animar a torcida e a equipe de Pia Sundhage. O objetivo agora é ajudar a mascote a permanecer no país pelo maior tempo possível e, quem sabe, oficializar de vez a animadora.

VEJA MAIS

Repercussão

O carisma e as características da Canarinha Guerreira logo viralizou e gerou muitos memes. A mascote, que também está sendo chamada de "Periquita Pistola" nas redes sociais, tem a sobrancelha micropigmentada, cílios longos, rabo de cavalo e uma faixa de guerreira.

"A Canarinha Pistola tem sobrancelha de henna, mais brasileira que isso impossível", escreveu uma internauta.

A animação da mascote está contagiando os torcedores. Na Austrália, ela recebeu as jogadoras no aeroporto, interagiu com outros brasileiros, fez dancinhas do TikTok e apareceu nas transmissões. Veja os melhores momentos da Canarinha Guerreira:

*(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)