Quando é o próximo jogo da seleção feminina na Copa? Veja o dia e o horário

A seleção brasileira feminina de futebol teve a primeira partida feita nesta segunda-feira (24), contra o Panamá, no estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália. As brasileiras empurraram uma goleada de 4 x 0 em cima da seleção adversária. Agora, o Brasil tem mais uma partida ainda este mês de julho. Saiba quando será o próximo jogo da Seleção Feminina:

Quando é o próximo jogo da seleção feminina de futebol?

A próxima disputa do Brasil pela taça mundial será no dia 29 de julho, às 7h, contra a França, no Estádio Brisbane, em Brisbane, na Austrália, pela segunda rodada do Grupo F.

Brasil x França

Local: Estádio Brisbane, em Brisbane, na Austrália.

Estádio Brisbane, em Brisbane, na Austrália. Data e horário: 29 de julho de 2023, às 7h (de Brasília)

29 de julho de 2023, às 7h (de Brasília) Transmissão: Cazé TV (YouTube e Twitch) e no Fifa+

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com