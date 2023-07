Capivara x Canguru: torcedores brasileiros criam rivalidade animal durante a Copa do Mundo Feminina

Nesta segunda-feira (24) a Seleção Brasileira estrou na Copa do Mundo Feminina 2023 com goleada contra o Panamá. O mundial está sendo sediado na Austrália e, como de costume, os brasileiros já estão causando por lá. Um torcedor apareceu durante as transmissões com uma placa que dizia "capivara é melhor que canguru", em inglês.

Os cangurus são nativos da Austrália e estima-se que tenha 42 milhões de animais contra 25 milhões de pessoas atualmente no país. Por outro lado, temos a capivara, um simpático roedor amado pelos brasileiros.

A rivalidade do reino animal ganhou até música. "A capivara é melhor que o canguru!", é o que os torcedores estão gritando para os australianos enquanto torcem pela Seleção Feminina. A disputa viralizou nas redes sociais e chegou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter.

*(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)